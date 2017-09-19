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Общество
Масштабные обыски в Сороках!
19.09.2017

На данный момент сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД)  и офицеры Национального инспектората расследований (НИР)  проводят примерно 50 обысков на севере страны.

Речь идет о двух уголовных делах: о торговле людьми и незаконном обороте наркотиков. Одно расследование ведут прокуроры главного кишиневского офиса, а второе – прокуроры северного отделения  ПБОПОД. Операция проходит в основном в городе Сороки и соседних населенных пунктах. Источники Dechide.MDговорят, что государственные обвинители отправились туда с большим количеством ордеров о задержании.

По имеющейся информации, к этому часу задержано более 15 человек.


 
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