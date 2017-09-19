Здоровье В молдавских школах и в детсадах не хватает медсестер Вопрос с острой нехваткой медперсонала в лицеях и детсадах остается открытым. В дошкольных учреждениях вакантны 37 мест, в школах -15. За состоянием здоровья детей следить по - сути некому, проверять качество пищевых продуктов тоже, передает prime.md Ответственные лица понимают - ситуация сложилась из-за мизерных зарплат в системе образования. "Выходом из ситуации может стать переход медсестёр на баланс медикотерриториальных ассоциаций. Так они будут получать столько же, сколько их коллеги в этих учреждениях, ведь у них тоже медицинское образование", сказал и.о. главы упр. образования, Александр Фляш. Зарплата медсестёр в учебных заведениях страны составляет 1.340 леев.

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