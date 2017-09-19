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Парламент приготовился "распнуть" президента
19.09.2017

Депутаты собираются на специальное заседание в четверг, 21 сентября, для повторного рассмотрения законопроектов, возвращенных парламенту президентом Игорем Додоном. 

Об этом сообщил председатель парламента Андриан Канду после традиционного заседания в штаб-квартире ДПМ, передает IPN.

Глава государства не промульгировал закон об энергетике, закон о продовольственных талонах, реформе академии, закон о борьбе с терроризмом. "Мы считаем недопустимым, чтобы граждане были лишены преимуществ, которые приносят эти законы, или чтобы определенные профессиональные категории не могли работать из-за того, что президент Додон имеет определенные интересы или из-за его тщеславия. Его эгоизм не должен влиять на судьбу или жизнь граждан”, - заявил Андриан Канду. Он добавил, что непринятие законов приводит к потере денег и времени и мешает внедрению соглашения об ассоциации с ЕС, реформ из повестки дня правительства.


 
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