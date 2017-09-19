Цены на топливо опять возросли

Национальное агентство по регулированию в энергетике объявило о предельных ценах на топливо в течение следующих двух недель. Со среды, 20 сентября, предельные цены на литр бензина увеличиваются на 11 баней, а на дизельное топливо - на 45 баней, передает IPN.

Для одного литра октанового 95 бензина максимальная цена была установлена в 17,51 лея по сравнению с 17,40 лея за последние две недели. Дизельное топливо будет стоить не более 15,20 лея, по сравнению с 14,75 лея на сегодняшний день.

Объявленные предельные цены действительны до 3 октября.