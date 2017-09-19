Лянкэ - Додону: Вам не претит собственная непоследовательность и лицемерие?

Если решения Конституционного Суда являются «незаконными», то почему должно быть законным избрание Додона на должность главы государства, утвержденное судьями данной инстанции? Именно так отреагировал председатель Народной Европейской Партии Юрие Лянкэ на повторное отклонение действующим президентом Игорем Додоном кандидатуры Еуджена Стурза, на должность Министра обороны Молдовы.

«Следуя логике Игоря Додона, заявившего о том, что он не признает незаконных решений Конституционного Суда, я задаюсь вопросом, почему молдавский народ должен признавать президента, избранного в результате решения КСМ?»,- написал Лянкэ на своей странице в социальной сети.

Помимо этого лидер ЕНПМ подчеркнул, что «В связи с заявлениями о том, что решения КСМ не укладываются в законность, я хотел бы сообщить господину президенту, что и он был избран на данную должность в результате одного из решений Конституционного Суда».

«В отличие от Вас гн. Додон, который в 2006 году за непонятно какие заслуги был выдвинут коммунистами на должность главы Министерства Экономики (позже Ваши «достижения» мы все заметно ощутили на собственном опыте), Еджен Стурза владеет богатым опытом работы в правительственных институтах, занимая в течение всех шести лет деятельности в правительстве лишь первостепенные должности. На всем протяжении данного срока он доказал высокий уровень собственного профессионализма, неподкупность и недюжинные способности руководителя» заключает вице-председатель Парламента.

Игорь Додон заявил сегодня, что судьи КСМ будут привлечены к ответственности, в случае если они попытаются «исключить» институт президентства из процесса назначения членов кабинета министров. Данное заявление последовало после того, как кабмин обратился к Конституционному Суду, с просьбой истолковать полномочия правительства, и парламента, в случае если глава государства повторно отказывается утвердить предложенную ему правительством и парламентом кандидатуру министра.