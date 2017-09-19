Лянкэ - Додону: Вам не претит собственная непоследовательность и лицемерие?

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Политика
Если решения Конституционного Суда являются «незаконными», то почему должно быть законным избрание Додона на должность главы государства, утвержденное судьями данной инстанции? Именно так отреагировал председатель Народной Европейской Партии Юрие Лянкэ на повторное отклонение действующим президентом Игорем Додоном кандидатуры Еуджена Стурза, на должность Министра обороны Молдовы.
«Следуя логике Игоря Додона, заявившего о том, что он не признает незаконных решений Конституционного Суда, я задаюсь вопросом, почему молдавский народ должен признавать президента, избранного в результате решения КСМ?»,- написал Лянкэ на своей странице в социальной сети.
«В отличие от Вас гн. Додон, который в 2006 году за непонятно какие заслуги был выдвинут коммунистами на должность главы Министерства Экономики (позже Ваши «достижения» мы все заметно ощутили на собственном опыте), Еджен Стурза владеет богатым опытом работы в правительственных институтах, занимая в течение всех шести лет деятельности в правительстве лишь первостепенные должности. На всем протяжении данного срока он доказал высокий уровень собственного профессионализма, неподкупность и недюжинные способности руководителя» заключает вице-председатель Парламента.
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