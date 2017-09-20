Примар Оргеева Илан Шор: Центризбирком не дает жителям Оргеева осуществить свое конситуционное право

Примар Оргеева Илан Шор выразил глубокое возмущение позицией Центральной Избирательной Комиссии, которая отказалась утвердить дату проведения в Оргееве местного референдума по вопросу о переносе рынка из центра города на специально оборудованную современную торговую площадку. По мнению примара Оргеева, ЦИК под надуманным предлогом «препятствует реализации фундаментальных прав жителей города».

Илан Шор считает, что, отказываясь подтвердить дату проведения плебисцита, утвержденную на заседании Муниципального совета Оргеева, Центральная Избирательная комиссия превышает полномичия и нарушает закон. «Статья 179 Избирательного кодекса обязывает ЦИК назначить местный референдум по предложению Муниципального совета. Муниципальный совет Оргеева принял решение о проведении местного референдума, экспертиза оргеевского территориального офиса Госканцелярии правительства Республики Молдова не выявил в этом решении ничего противозаконного.

Центризбиркому оставалось формально подтвердить дату проведения плебисцита, установленную муниципальным советом. Но ЦИК решил пойти другим путём — бюрократических проволочек, формального затягивания решения этого, чрезвычайно актуального для города и его жителей вопроса. Повторюсь: нарушая при этом закон. А когда государственная структура нарушает закон, это называется беспредел!», — подчеркнул в своей декларации, опубликованной в социальных сетях Илан Шор.

Примар Оргеева напомнил, что город не впервые сталкивается с предвзятым отношением Центризбиркома, приведя в пример снятие с предвыборной президентской гонки оргеевского кандидата, врача Инны Попенко. «Интересно, как Центризбирком намеревается организовывать в Оргееве выборы национального масштаба, когда он своими необдуманными действиями дискредитирует себя в глазах жителей города?, — задается вопросом Илан Шор, — Мне бы не хотелось думать, что в действиях членов ЦИК присутствует коррупционный мотив: наведение порядка, особенно в такой непрозрачной сфере как городская базарная торговля всегда бьет по чьим-то интересам».

По мнению примара Оргеева, «необъяснимая» позиция Центризбиркома дискредитирует дбемократическую систему страны. « Если об уровне демократии в стране будет судить по действиям Центризбиркома, никто не поверит, что Молдова — цивилизованно, демократическое государство, избравшее европейский путь развития. Никто и никогда!», — говорится в декларации Илана Шора.

Кристина Пендя