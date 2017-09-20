Инна Шупак: Демпартия наглым образом подменила собой парламентские органы

Депутаты собираются на специальное заседание в четверг, 21 сентября, для повторного рассмотрения законопроектов, возвращенных парламенту президентом Игорем Додоном. Об этом сообщил председатель парламента Андриан Канду после традиционного заседания в штаб-квартире ДПМ. Он заявил, что непринятие законов приводит к потере денег и времени и мешает внедрению соглашения об ассоциации с ЕС. Более того, Канду сказала: "Насколько мне известно, армия вскоре, возможно, перестанет признавать президента".

Демократическая партия наглым образом подменила собой парламентские органы Молдовы. Так прокомментировала в социальных сетях объявление спикером Андрианом Канду о том, что первое пленарное заседание парламента состоится 21 сентября, член постоянного бюро законодательного органа, председатель фракции Партии коммунистов Инна Шупак.

Как передает агентство "ИНФОТАГ", она призналась, что узнала о дате о дате проведения заседания парламента из прессы. "Совсем уж наглым выглядит то, что господин Канду решил объявить эту новость не в парламентском зале для пресс-конференций, а в офисе своей партии", - возмущена депутат-коммунист.

Она напомнила, что статья 13 регламента парламента гласит, что дата созыва пленарных заседаний входит в компетенцию постоянного бюро парламента. "Не в компетенцию председателя парламента и даже не в компетенцию гражданина, вещающего из офиса Демпартии. Мелочь. Но благодаря сотням таких мелочей и существует захваченное государство Молдова", - полагает Шупак.

Согласно ст. 67 Конституции РМ, парламент созывается на две очередные сессии в году. В то же время "парламент созывается и на внеочередные или специальные сессии по требованию президента Молдовы, председателя парламента или одной трети депутатов".