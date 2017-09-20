Филип едет на сессию Генеральной ассамблеи ООН с заданием от Плахотнюка

Премьер-министр Павел Филип будет участвовать в работе 72-й сессии Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций (ООН), которая проходит в Нью-Йорке 19 - 22 сентября, передает IPN со ссылкой на сообщение пресс-службы правительства.

В рамках дебатов премьер-министр Павел Филипп выступит с речью от имени Республики Молдова. Кроме того, в кулуарах заседания ООН Павел Филип будет иметь ряд двусторонних встреч с главами государств и правительств, с официальными американскими и европейскими лицами, а так же с представителями Организации Объединенных Наций. Дискуссии будут сосредоточены на анализе возможностей интенсификации двусторонних отношений и сотрудничества в областях, представляющих общий интерес.

Накануне ряд организаций гражданского общества и независимых экспертов, комбатанты, журналисты и адвокаты выступили с общественным призывом к правительству. В онлайн-петиции подписанты требуют вывода оперативной группы российских войск из Молдовы. Петиция подписана 300 частными лицами и зарегистрированными организациями, передает IPN со ссылкой на пресс-релиз Института развития и социальных инициатив „Viitorul”.

Подписавшиеся просят правительство принять политики реинтеграции, цель которых - "демилитаризация" приднестровского региона, полный и безоговорочный вывод российских войск, без которых невозможно достичь окончательной демократической реинтеграции.

Как указывается в петиции, ОГРВ создает серьезные угрозы для безопасности, "снабжая черный рынок боеприпасами и оружием, создавая возможности для враждебной борьбы в Республике Молдова, незаконно призывая местное население в войска Российской Федерации". „Необходимо ускорить требования гражданского общества, что привело бы к пересмотру законного статуса каждого военного ОГРВ, наряду с контролем каждого незаконного действия, совершенного лицами, занимающие руководящие должности сепаратистского режима, многие из которых имеют и гражданство Республики Молдова”, - отметил директор ИРСИ Игорь Мунтяну.

Подписавшиеся призывают власти Молдовы аннулировать Соглашение о прекращении огня 1992 года, которое обеспечивает, по мнению российской стороны „утверждение правового статуса этих войск в Республике Молдова”, и провести эвакуацию войск под международным контролем, с передачей всех видов вооружений.