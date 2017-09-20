У жителя Кишинева с банковского счета пропало 40 тысяч долларов

Николай Лапинский — пенсионер, ему 81 год. 26 октября 2004 года он открыл в одном из столичных банков счет (депозит), на который после продажи квартиры внес 33 тысячи долларов. А через год пополнил этот же счет еще 9250 долларов, чтобы было ровно 40 тысяч.

- Мы сначала снимали проценты со счета, - рассказывает Николай Лапински. - А когда проценты стали совсем ничтожными, на семейном совете решили вообще деньги не трогать.

И не трогали около десяти лет. А в конце 2013 года Николай Лапински все-таки решил снять все деньги со счета и закрыть его.

- Пришел в банк, показываю банковскую книжку, а мне отвечают, что такого счета не существует! - негодует пенсионер. - Я говорю, как же так, вот книжка, тут написано, что на моем счете 40 тысяч долларов, куда они делись?!

Позже в банке заявили, что счет все-таки появился, но почему-то леевый, и все деньги с него сняты (последний раз в 2007-м), остались только 4,05 лея.

- Я говорю, покажите мне документы, в которых я расписался, что деньги получил, покажите хоть один ордер, по которому я получал деньги, - продолжает Николай Лапински. - А мне отвечают, что, мол, документы давно уничтожены.

Я смотрю банковскую книжку, видно, сколько денег вносилось на счет, сколько снималось. Последняя запись датирована 2005 годом. Черным по-белому — 40 тысяч долларов.

Николай Лапинский

В банковской книжке видно сколько денег вносилось на счет, сколько снималось. Последняя запись датирована 2005 годом.

- Чушь собачья! - искренне удивляется пенсионер. - Я показываю им книжку, а мне отвечают, что она — не официальный документ, а лишь источник информации, печатей нет. Какие могут быть здесь печати, для них даже места не предусмотрено!

Николай Лапински обратился в Генеральную прокуратуру, получил ответ, что оснований для возбуждения уголовного дела нет. Тогда пенсионер подал иск в суд. Суд первой инстанции иск отклонил, Николай Лапински обратился в Апелляционную палату. Год (!) там никак не могут рассмотреть плевое, в общем-то, дело, никак не могут назначить судебное заседание. Оно должно было на днях состояться, но поменялся судья, значит, снова волокита. Из-за пережитого у Николая Лапинского пошатнулось здоровье, он неизлечимо заболел.

- Я — один, а за банком стоят миллионы и команда адвокатов, - Николай Лапински не уверен, что ему удастся доказать свою правоту и победить в неравной борьбе с одним из самых крупных банков страны.

КОММЕНТАРИЙ БАНКА

«Это дело рассматривается в судах. Суд первой инстанции выиграл банк. Принимая во внимание, что дело находится на стадии рассмотрения, мы оставляем за собой право не предоставлять дополнительную информацию по этому вопросу на данный момент»