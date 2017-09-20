ЕС – решающий игрок на политической арене Республики Молдова

В последние дни многочисленные представители разных оппозиционных партий стали говорить о решающей роли, которую мог бы сыграть Европейский союз в политических процессах в Республике Молдова. По их мнению, даже если ЕС не вмешивается во внутренние дела ни одной страны, его решения могут сильно влиять на ситуацию в других странах. В нашем случае, представители оппозиции имеют в виду некоторые решения, которые ЕС может принять вследствие игнорирования нашей властью его рекомендаций в связи с несвоевременностью изменения избирательной системы.

Таким образом, в оппозиции считают, что ЕС может приостановить финансирование Республики Молдова, персмотреть Соглашение об ассоциации и о ЗСТ, и даже отменить безвизовый режим для наших граждан. Эти решения ЕС могут оказать огромное влияние на внутреннюю ситуацию в Республике Молдова. Приостановление финансирования приведет к остановке ряда важнейших процессов трансформации; пересмотр Соглашения об ассоциации, и особенно, о ЗСТ, может отразиться на молдавской экономике; пересмотр или отмена безвизового режима с ЕС вернет нас к ситуации, которая была до 2013-2014 года, когда для поездки в ЕС нашим гражданам нужно было стоять в очередях у посольств или платить разнообразным аферистам, чтобы незаконно попасть в Европу.

Даже если оппозиция не говорит об этом открыто, все эти отрицательные события, которые могут произойти с Молдовой, произойдут, потому что власть настояла на своих узких интересах, выраженных в стремлении удержаться у власти посредством ввода смешанного голосования. Теперь у оппозиции нет особых аргументов, которые могли бы заставить людей выйти на улицы, присоединившись к требованию отменить смешанное голосование, потому что каждый, даже самый мелкий местный лидер, теперь, вследствие масштабной информационной кампании власти, спит и видит себя депутатом.

Но, если ЕС пойдет по пути применения означенных мер, люди, несомненно, иначе взглянут на ввод смешанного голосования и на настойчивость власти в вопросе сохранения этой системы любой ценой. Это могло бы кардинально изменить условия в молдавской политике, а в результате власть будет вынуждена дать задний ход, либо…взять на себя ответственность за последствия. А последствия могут оказаться непредсказуемыми.

Несомненно, власть осознает все эти риски и сложность положения, в котором оказалась, а доказательством тому ее последние действия и послания в адрес ЕС. Чего стоит только намерение внести в Конституцию европейский курс страны как национальный приоритет, или наступление на президента Додона и социалистов, а также явное намерение сделать все возможное, чтобы снизить риск возвращения Молдовы в сферу влияния России! Это если не говорить о стремлении наверстать упущенное в процессе сближения нашей страны с ЕС.

Итак, можем сделать вывод, что теперь битва между властью и правоцентристской проевропейской оппозицией происходит уже на другом фронте – на европейском. Какая из сторон будет убедительней, мы увидим в ближайшее время. Но сейчас с уверенностью можно заявить, что ЕС стал решающим игроком на политической арене Республики Молдова, даже если официально он не вмешивается во внутренние дела и политику других государств.

Думитру Спэтару