Анатолие Голя: Все зашло слишком далеко - нигилизм, полное отрицание законодательства

Республика Молдова не будет правовым государством, пока законы будут делаться для конкретного президента или для определенного парламента. Однако до сих пор так и было. Такие заявления были сделаны в рамках передачи „Punctul pe Azi” на телеканале TVR Moldova, передает IPN.

Журналист Анатолие Голя заявил, что все заходит слишком далеко, до нигилизма, до полного отрицания законодательства. По его мнению, трудно сказать, если борьба между президентом и правительством является истинной или ложной. Одним из предположений является то, что эта борьба является искусственной, и обе стороны получают дивиденды, отвлекают внимание электората от реальных проблем и консолидируют свой электорат.

Другое предположение в том, что борьба стала реальной на следующий день после голосования закона о смешанной избирательной системе, когда парламент принял заявление о выводе российских войск с территории Республики Молдова, что стало сюрпризом для президента Игоря Додона. „Отсюда началась настоящая борьба, борьба за уничтожение Игоря Додон как политика”, - сказал Анатолие Голя.

Примар села Капаклия района Кантемир Алексей Бусуйок считает, что избрание президента путем прямого голосования, введенное Конституционным судом, было неправильным. „Я не считаю Игоря Додона президентом страны, потому что не были внесены соответствующие изменения в конституцию. Если бы оно было бы принято в парламенте голосами 67 депутатов, то я бы это понял, но этого не было”, - сказал примар.

Алексей Бусуйок отметил, что местные органы власти чувствуют очень сильно замораживание финансирования, вызванного сложной ситуацией в стране.