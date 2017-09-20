Противоречивые мнения о роли КС в конфликте между правительством и президентом

Мнение правительства о необходимости вмешательства Конституционного суда в решение проблемы институциональных отношений является ошибочным, утверждают представители президента Республики Молдова. С другой стороны, представители власти утверждают, что правительство обратилось в Конституционный суд в том, что касается назначения министров, чтобы избежать неверных политических интерпретаций. Противоречивые заявления прозвучали в ходе передачи „Fabrika” на телеканале Publika TV, цитируемом IPN.

Советник президента по правовым вопросам Максим Лебединский отметил, что правительство попросило Конституционный суд высказаться по поводу того, что в высшем законе государства отсутствуют уточнения, связанные с назначением кандидатов на должность министров президентом. „Само правительство признает, что это институциональная проблема, но никак не конституционная.

Ведь предназначение Конституционного суда вмешиваться именно в конституционную материю, чтобы сбалансировать силы исходя из конституционных проблем, а не исходя из проблем с диалогом между двумя органами власти”, - сказал Максим Лебединский.

Пресс-секретарь Демократической партии Молдовы Виталие Гамурарь отметил, что тот факт, что была изменена процедура избрания президента, не изменяет и форму правления в Республике Молдова, то есть не превращает ее из парламентской республики в полу-президентскую.

По его словам, правительство обратилось в Конституционный суд для того, чтобы интерпретировать законодательство о полномочиях президента в том, что касается назначения министров именно для того, чтобы избежать неверных политических интерпретаций.