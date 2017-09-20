Виктор Степанюк: «По Конституции у нас не может быть государственной идеологии, а закрепление вектора евронтеграции – пропагандистский шаг»

12 сентября ДПМ объявила о намерении закрепить европейский вектор в Конституции. С инициативой внести соответствующие поправки в Основной закон выступил лидер ДПМ Влад Плахотнюк. Хотя еще в 2014-м Конституционный суд постановил, что евроустремления - основополагающий элемент конституционной идентичности Молдовы.

Ситуация подтолкнула президента подготовить обращение в Венецианскую комиссию с просьбой провести экспертизу решений КС. Президента интересует, может ли суд поменять текст Конституции - или же сначала это должен сделать парламент. Второе: может ли КС интерпретировать основной закон, создавая новые нормы, противоречащие реальному тексту Конституции?

В чем истинная цель инициативы ДПМ?

«В одной из статей Конституции записано, что у нас не может государственной идеологии, а закрепление курса евронтеграции – это пропагандистский шаг, его цель - заставить политиков принять позицию «за» или «против», - изложил свою позицию Виктор Степанюк, глава комиссии по укреплению государственности в совете гражданского общества при президенте, экс-вице-премьер, в эфире передачи «Главный вопрос» на НТВ Молдова.

- Для нашей республики это ложный лозунг. О европейской интеграции говорят уже 26 лет. Надо заниматься проблемами населения, каждого человека, населенных пунктов. Другая цель ДПМ - склонить часть оппозиции в свою сторону. Понятно, что авторам нет смысла рассчитывать на левую оппозицию, представители которой объявляют себя государственниками. Они не выдвигают на первый план геополитический фактор».

Позицию правой оппозиции Степанюк назвал ошибочной: «Выдвигая лозунг борьбы с олигархатом и за евроинтеграцию, она попадает в капкан, который расставляет ДПМ».

По словам журналиста Игоря Волницкого, у ДПМ две цели. Первая – громко заявить, что мы проевропейцы, главное в этом заявлении - попытаться не довести до конца намерения Брюсселя блокировать финансирование молдавских властей, ввести другие санкции.

Вторая цель – внутренняя: «Реализация этой инициативы займет не меньше года и в 2018-м плавно войти в избирательную гонку».

Журналист Александр Стахурский также считает, что главная цель ДПМ – разблокировать внешнее финансирование: «Для разрешения сиюминутной проблемы посягают на Конституцию, основу государства».

По мнению Виктора Степанюка «ситуация в стране архисложная»: Нынешнее правительство решать ее не собирается. Они проводят какие-то реформы, которые не имеют отношения к жизни народа.

Запад финансирует эти реформы, и разве он не видит, что выгоняют неугодных и принимают только тех, кто направит свои усилия на реванш на президентских выборах?

Очень жаль, если оппозиция пойдет на эти скандалы. Сейчас важно то, на что выживает большая часть населения. На повестке властей должны быть вопросы зарплат, работы, уменьшения стоимости энергоресурсов и налогового бремени.

Проевропейский электорат не связывает евроитеграцию с правящей ДПМ. В целом избиратели и сам электорат ДПМ в недоумении по поводу того, что происходит в стране».

Игорь Волницкий также уверен: «Народ понимает, что евроинтеграцию должны проводить не те партии, которые говорили о ней и были у власти с 2009 года. На самом деле за ширмой евроинтеграции крутились дела, связанные с Пэдуря Домняскэ и кражей миллиарда.

Кто продвигает европейский имидж?».

«Позиция власти опасна для государства, - считает Волницкий. - Они постоянно ищут для себя выгоду. Они стоят на позиции: если сегодня насолим Западу, понравимся России, а если насолим России, понравимся Западу. Ни разу за 26 лет Молдова не была одновременно в ссоре с Евросоюзом и с Россией. В условиях разделения общества наши политики выживают. Призвать власть к ответственности в первую очередь необходимо через протесты».

Волницкий отметил, что в Молдове велика протестная масса, которая могла бы повлиять на правящую партию. Проблема в том, что организаторы неправильно выбираю тему, не говорят людям, что последует потом, и в протестной истории есть негативные прецеденты. Стахурский добавил, что самое правильное место для протестов - на улице Матеевича у посольства США. По его словам, «там находится единственная сила, способная повлиять на нынешнюю власть».

Марина ТИМОТИН