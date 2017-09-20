Президент Украины шантажирован одним из своих бывших бизнес-партнеров в Молдове

Петр Порошенко уязвим и находится под влиянием молдавского олигарха Владимира Плахотнюка, полностью контролирующего все госструктуры Молдовы.

Об этом заявил мэр Бельц, лидер «Нашей партии» Ренато Усатый в эфире телеканала «Россия-24».

Усатый пообещал в самое ближайшее время предоставить документальное подтверждение своего заявления, согласно которому недавно в обмен на целый ряд условий в Молдове были закрыты 10 уголовных дел, открытых 20 лет назад в отношении Порошенко.

В этой связи, молдавский политик отметил, что «криминальное прошлое начиналось у Порошенко в 90-е годы именно в Молдове». «Порошенко отметился в Молдове с 1996 по 2004 года. В его отношении было возбуждено более 10 уголовных дел. Плахотнюк позже занимался закрытием этих дел, своего рода очищением Порошенко перед Майданом. Я представлю копии этих документов», - заявил Усатый.

Ранее в молдавских СМИ сообщалось о том, что Петр Порошенко, до своего назначения секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, был замешан в целом ряде преступных бизнес-схем с участием Плахотнюка. Самой известной из них является криминальная схема, связанная с приватизацией коммерческого центра Gemenii в самом центре Кишинева.