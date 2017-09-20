Гимпу требует приостановить решение о референдуме

Члены Либеральной партии требуют признать незаконным и аннулировать назначенный на 19 ноября референдум по вопросу отставки за отставку генерального примара Кишинева Дорина Киртоакэ. Как передает агентство "ИНФОТАГ", во вторник они обратились по этому поводу в Конституционный суд.

Заместитель председателя ЛП Валериу Мунтяну сообщил на пресс-конференции, что "проведение данного референдума противоречит сразу двум законам РМ - о местном публичном управлении и кодексу о выборах".

По его словам, "в статье закона о местном публичном управлении сказано, что "в случае заведения уголовного дела на примара на протяжении всего периода расследования организация новых выборов примара не допускается".

"Также в случае прекращения дела примар восстанавливается в должности на период до истечения срока его мандата. Более того, в Кодексе о выборах четко прописано, что референдум за отставку примара может быть проведен в случае несоблюдения им интересов местного сообщества и ненадлежащего исполнения обязанностей. Деятельность Дорина Киртоакэ всегда была направлена на развитие столицы и благо граждан. А обвинения в его адрес сделаны чисто по политическому заказу заинтересованных лиц", - заявил Мунтяну.

Депутат ЛП Ион Касьян отметил, что "политическую подоплеку дела Дорина Киртоакэ доказывает еще один факт - уголовному преследованию подвержены и примар Оргеева - Илан Шор, и примар Бельц Ренато Усатый". "Но вопрос об отстранении их от занимаемой должности даже не поднимается",- отметил Касьян.

Генеральный примар Кишинева Дорин Киртоакэ находится под домашним арестом с 25 мая, когда был арестован сотрудниками НЦБК (Национального центра по борьбе с коррупцией) по подозрению в извлечении выгоды из влияния в проекте платных парковок в столице. По информации НЦБК в результате сговора сотрудников примэрии тендер на обустройство парковок выиграла австро-венгерская компания с сомнительной репутацией EME Parkleitsystem GMBH.