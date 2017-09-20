Канду: "В вопросах назначения министра обороны не может быть компромиссов с президентом"

Председатель парламента Андриан Канду заявил, что в вопросе назначения министра обороны не может быть компромиссов с президентом. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом он заявил на пресс-конференции во вторник, после заседания руководства Демократической партии.

"В вопросах назначения министров не может быть компромиссов, так как назначении кандидата является прерогативой премьер-министра. Если президент участвует в этом процессе, то это означает, что он является частью власти, что он берет на себя ответственность за управление, за проводимые реформы. Но Игорь Додон объявил себя в оппозиции к нынешней правящей коалиции. Поэтому он должен действовать в соответствии с положениями Конституции", - заявил Канду.

Он выразил надежду, что Конституционный суд прояснит ситуацию, связанную с отказом президента назначить министра обороны. Спикер напомнил, что во вторник утром правительство Молдовы обратилось в Конституционный суд (КС) с просьбой разъяснить процедуру назначения министров в ситуации, когда президент повторно отклонит одну и ту же кандидатуру.

"Есть решение Конституционного суда от 24 января 2017 г. Это решение ясно говорит о том, что при повторном выдвижении премьером кандидата на посты министров, президент обязан подписать Указ и назначить предложенную кандидатуру. К сожалению, решение КС не проясняет, что происходит в случае нарушения Конституции президентом, который отказывается подписывать такой Указ. Правительство обратилось в КС, чтобы разъяснить, что происходит в этом случае, каков дальнейший механизм", - заявил Канду.

Он отметил, что пока процедура назначения министра обороны заблокирована.

"Мы надеемся в скором времени преодолеть этот конституционный блокаж. Министр будет назначен сразу после решения Конституционного суда", - отметил спикер.

Отвечая на вопросы журналистов, он согласился с тем, что "если президент не признает нового министра, это не означает, что министра не признает армия".

"Президент сам себе роет яму, если он не выполняет свои конституционные обязанности. Он дал клятву на Конституции и должен назначить министра, которого предлагает премьер-министр. Независимо от того, нравится ему эта кандидатура или нет", - заявил спикер. Во вторник Игорь Додон повторно отклонил кандидатуру Евгения Стурза на пост министра обороны. Правительство обратилось по этому поводу в Конституционный суд.