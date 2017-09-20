Ренато Усатый о наркотрафике через Молдову: Плахотнюк сделал страну центром притяжения для международных ОПГ

Ренато Усатый в прямом эфире телеканала «Россия 24» прокомментировал задержание на территории РФ преступной группировки, которая занималась контрабандными поставками особо крупных партий наркотиков из Европы в Россию через территорию Молдовы.

«Сегодня Молдавия является центром притяжения для многих международных криминальных группировок», - подчеркнул Ренато Усатый, после того специальный корреспондент т/к «Россия 24» заметил, что в Молдове «вся таможня, весь полицейский состав находятся в подчинении, в руках одного человека», олигарха Владимира Плахотнюка.

«Плахотнюк – это главное молдавское зло, это человек, который позиционирует себя как хозяин Молдавии, он в кармане имеет всех судей, всех прокуроров – не большинство, а всех. Он сегодня уничтожает реальную оппозицию, которая борется против него, этот человек замешан в десятках преступлений в разных странах мира», - заявил мэр Бельц и лидер «Нашей Партии».

Усатый подчеркнул, что Плахотнюка «прикрывают» не только его партнеры в Румынии, но и украинские партнеры, причем на самом высоком уровне. «На этой неделе я представлю документы о его криминальных связях с [президентом Украины Петром] Порошенко, потому что Порошенко отличился у нас в течение с 1996 по 2004 годы, это более 10 уголовных дел, и я представлю копии, - заявил Усатый. - Плахотнюк ему закрыл эти дела, он его очищал перед майданом, поэтому я могу сегодня четко сказать на весь мир, что Плахотнюк контролирует даже Порошенко несмотря на то, что Молдова - маленькая страна по сравнению с Украиной. Криминальное прошлое Порошенко было именно в Молдове».

«Один — хозяин Молдавии, другой — хозяин Украины», - заметил Усатый.

Мэр Бельц рассказал о катастрофической ситуации в правоохранительных органах Молдовы. «Сегодня полицейские, которых он [Плахотнюк] сегодня назначает на разные руководящие должности, это люди, в свое время уволенные за контрабанду или за другие преступления. Человека, занимающего должность генерального прокурора, когда-то выгнали с работы за взятку».

Ренато Усатый подчеркнул, что со стороны Молдовы на задержание транснациональной преступной группировки не последовало никакой реакции кроме «вяленького заявления таможни». «Они просто клоуны. Они все пособники и все являются «шестерками» этого самого Плахотнюка», - заявил Усатый. Он также подчеркнул, что «в Молдове уже несколько лет существует бизнес, связанный с анаболиками, там зарабатываются десятки миллионов долларов».

В понедельник Федеральная служба безопасности России сообщила о пресечении деятельности международной организованной преступной группы, занимавшейся контрабандными поставками особо крупных партий наркотиков из Европы в Россию через территорию Молдовы. У преступников изъято не менее 31 кг наркотиков, розничная стоимость изъятой партии могла составлять более 20 млн рублей. Транспортировка наркотиков осуществлялась в грузовых автомобилях, перевозящих плодоовощную продукцию.

Ранее в СМИ неоднократно сообщалось о причастности к контрабанде наркотиков представителей ближайшего окружения олигарха и лидера правящей Демпартии Владимира Плахотнюка.