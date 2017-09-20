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Политика
Гагаузия предостерегает от "необоснованного объявления персонами нон грата"
20.09.2017

Народное собрание Гагаузии (НСГ) выразило непонимание объявлением зампредседателя правительства РФ Дмитрия Рогозина персоной нон грата в Молдове.
 В принятом во вторник заявлении по этому поводу гагаузские законодатели высказали мнение, что данное решение "не соответствует политическим и экономическим реалиям".

"Огромное количество молдавских граждан находится в России на заработках, в гостях у родственников или на обучении. Российский рынок является стратегическим для Молдовы. Нас с Россией объединяют гуманитарные и экономические связи, которые являются результатом совместного труда наших отцов и дедов", – аргументируют они.

"Развязывание необоснованных дипломатических войн – не в интересах Молдовы",  говорится в заявлении, авторы которого "предостерегают" кабинет министров от необоснованного объявления персонами нон грата иностранных представителей и чиновников".

Как сообщалось ранее, правительство объявило в конце июля Рогозина персоной нон грата за оскорбительные высказывания в адрес Молдовы и "грубое вмешательство в ее внутренние дела".


 
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