Погода в Молдове портится: точный прогноз на 21 и 22 сентября

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Общество
Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в среду, 20 сентября, по всей стране будет ясная погода, без осадков.
Температурный режим
В среду, 20 сентября, на севере температура воздуха составит днем +26 +27 С днем, а ночью +12 +13 С.
Атмосферное давление в норме — 746 мм.рт.ст.
Если сегодня ожидается солнечная погода, то уже в ближайшие дни последующие дни — в четверг, 21 сентября, и пятницу, 22 сентября, характер погоды может измениться, ожидается + 26 + 27 С, также возможны кратковременные осадки, усиление ветра.
Народные приметы — День Созонта
С 20 сентября начинали торговать репчатым луком. Говорили: "Лук — овощ от семи недуг".
Считалось, что это один из тех продуктов, которые помогают бороться с самыми разными заболеваниями. Поэтому 20 сентября старались закончить уборку лука, заготовить запасы на зиму и оставшуюся часть продать.
20 сентября начинались гулянья парней, поскольку по завершении полевых работ юноши шли в рекруты, и им давали немного времени для того чтобы отдохнуть и развлечься. Так что, парни надевали праздничную одежду и ходили в гости, устраивали шуточные драки, принимали участие в играх.
Также 20 сентября почитается память мученика Созонта, преподобного Луки и Серафима Псковского.
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