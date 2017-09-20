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Общество
Погода в Молдове портится: точный прогноз на 21 и 22 сентября
20.09.2017

Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в среду, 20 сентября, по всей стране будет ясная погода, без осадков.

Температурный режим

В среду, 20 сентября, на севере температура воздуха составит днем +26 +27 С днем, а ночью +12 +13 С.
В центре республики ожидается от +27 до + 29 С в дневные часы и +16 +17 С — ночью. На юге температура поднимется до +29 +30 градусов днем и +16 +17 С в ночные часы.

Атмосферное давление в норме — 746 мм.рт.ст.

Если сегодня ожидается солнечная погода, то уже в ближайшие дни  последующие дни — в четверг, 21 сентября, и пятницу, 22 сентября, характер погоды может измениться, ожидается + 26 + 27 С, также возможны кратковременные осадки, усиление ветра.

Народные приметы — День Созонта

С 20 сентября начинали торговать репчатым луком. Говорили: "Лук — овощ от семи недуг".

Считалось, что это один из тех продуктов, которые помогают бороться с самыми разными заболеваниями. Поэтому 20 сентября старались закончить уборку лука, заготовить запасы на зиму и оставшуюся часть продать.

20 сентября начинались гулянья парней, поскольку по завершении полевых работ юноши шли в рекруты, и им давали немного времени для того чтобы отдохнуть и развлечься. Так что, парни надевали праздничную одежду и ходили в гости, устраивали шуточные драки, принимали участие в играх.

Также 20 сентября почитается память мученика Созонта, преподобного Луки и Серафима Псковского.


 
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