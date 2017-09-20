20 Сентября 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Санду: ДПМ и ПCРМ являются одинаково токсичными для демократического процесса
20.09.2017

Партия действия и солидарности не создаст коалицию ни с Партией социалистов, ни с Демократической партией, если войдет в парламент после следующих парламентских выборов.

Об этом заявила лидер ПДС Майя Санду в рамках передачи „Important” на телеканале TVC21, передает IPN.

„Не ставится вопрос о коалиции с социалистами. На съезде партии был одобрен пункт в резолюции, в котором подтверждаем нашу просьбу к прокуратуре изучить доказательства, на которые мы ссылаемся об измене Игорем Додона интересов страны. И очень четко было сказано, что мы не делаем никаких альянсов с Демократической партией”, - заявила Майя Санду.

Лидер ПДС добавила, что возглавляемое ею политформирование считает, что ПСРМ и ДПМ одинаково токсичны для демократического процесса в Республике Молдова и для граждан страны. „В то время как они играют со всеми видами избирательных систем и изобретают всякие вещи для того, чтобы удержаться у власти, люди сталкиваются с очень серьезными проблемами”, - заявила Майя Санду.


 
Количество просмотров:
49
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.