Санду: ДПМ и ПCРМ являются одинаково токсичными для демократического процесса

Партия действия и солидарности не создаст коалицию ни с Партией социалистов, ни с Демократической партией, если войдет в парламент после следующих парламентских выборов.

Об этом заявила лидер ПДС Майя Санду в рамках передачи „Important” на телеканале TVC21, передает IPN.

„Не ставится вопрос о коалиции с социалистами. На съезде партии был одобрен пункт в резолюции, в котором подтверждаем нашу просьбу к прокуратуре изучить доказательства, на которые мы ссылаемся об измене Игорем Додона интересов страны. И очень четко было сказано, что мы не делаем никаких альянсов с Демократической партией”, - заявила Майя Санду.

Лидер ПДС добавила, что возглавляемое ею политформирование считает, что ПСРМ и ДПМ одинаково токсичны для демократического процесса в Республике Молдова и для граждан страны. „В то время как они играют со всеми видами избирательных систем и изобретают всякие вещи для того, чтобы удержаться у власти, люди сталкиваются с очень серьезными проблемами”, - заявила Майя Санду.