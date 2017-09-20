IFC предоставит $3,2 млн. для поддержки аграрного сектора Молдовы

Молдова получит от Международной финансовой корпорации (IFC) техническую помощь на сумму $ 3,2 млн. для улучшения делового климата в сельскохозяйственной отрасли. Для этого правительство одобрило ратификацию соглашения о консультациях между нашей страной и IFC.

В соответствии с Соглашением, Международная финансовая корпорация, входящая в группу Всемирного банка, предоставит Молдове консультации по трем приоритетным направлениям, а именно: улучшение деловой среды, расширение доступа на рынки с акцентом на агропромышленный сектор, повышение уровня защиты инвестиций.

Таким образом, предоставляемая поддержка будет сосредоточена на усовершенствовании административной и институциональной базы, анализе и пересмотре законодательной и нормативной баз, оказание помощи в процессе разработки документов политик и стратегий развития.

Согласно Соглашению, Международная финансовая корпорация предоставит нашей стране техническую помощь в размере $3,2 млн., взнос правительства составит $160 тыс., а Министерства экономики и инфраструктуры - $100 тыс.

Молдова стала членом Международной финансовой корпорации 10 марта 1995 года.