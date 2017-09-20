Румыния построит два газопровода, которые будут подключены к газопроводу Яссы-Унгены

Румыния построит в 2018-2019 гг. газопроводы Онешть-Герешть и Герешть-Лецкань общей протяженностью 169 км, которые затем будут подключены к трансграничному газопроводу Яссы-Унгень.

Как передает "ИНФОТАГ" со ссылкой на румынские СМИ, минэнергетики соседней страны уже выдало компании Transgaz разрешение на строительство газопроводов. Стоимость проекта составит 131,7 млн. евро, из которых 47 млн. евро поступят в виде гранта.

"Развитие инфраструктуры транспортировки природного газа на северо-востоке Румынии (в уездах Бакэу, Нямц и Яссах) улучшит поставки газа потребителям в регионе и обеспечит возможности его транспортировки в Молдова", - отметили в министерстве.

По словам министра Тома Петку, реализация проекта создаст предпосылки для нового рынка сбыта газа в РМ с потоком в 1,5 млрд. кубометров в год. В то же время, новые трубопроводы смогут обеспечить совместимость с давлением газовой системы РМ, чтобы на границе было обеспечено давление в 38 бар.

Как уже сообщал "ИНФОТАГ" трансграничный газопровод Яссы-Унгень протяженностью 43 км сдан в эксплуатацию в 2014 г. с целью избежать зависимости Молдовы от одного источника - российского "Газпрома". Он обошелся в 26,5 млн. евро, из которых 80% оплатили румынские и европейские партнеры. Однако так и не заработал в полную силу. Для этого газопровод продлят до Кишинева, ЕБРР и Европейский инвестиционный банк выделят на проект, который планируют завершить в 2019 г., по 41 млн. евро кредита, а Евросоюз предоставит грант в 10 млн. евро.