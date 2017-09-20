Алина Зотя прокомментировала инцидент с неправильной парковкой

На своей странице в социальной сети депутат Либеральной партии Алина Зотя коротко прокомментировала вчерашний инцидент с участием активиста общественного движения "СтопХам Молдова".

Депутат признала факт нарушения ПДД.

"Я припарковалась, нарушив правила. Ценю деятельность активистов "СтопХама", призываю их предупреждать меня и в будущем, хоть и уверена, что это не понадобится. В остальном, благодарю всех за внимание. Как всегда, излишнее.

Напомним, 20 сентября, активист движения "СтопХам Молдова" Александр Чолак обнаружил автомобиль депутата Либеральной партии Алины Зоти, припаркованным в неположенном месте. Брошенная на проезжей части машина стала причиной затора на дороге. Он наклеил на лобовое стекло "Мерседеса" наклейку СтопХама и сообщил о нарушении в полицию.