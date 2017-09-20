Сколько денег будет потрачено на референдум анти-Киртоакэ?

Референдум, по отставке Дорина Киртоакэ с поста генерального примара мун. Кишинэу, обойдется государственному бюджету примерно в 7 миллионов леев. Такого мнения придерживается член ЦИК Вадим Филипов.

Филипов заявил, что сегодня еще слишком рано говорить о конкретной сумме, которая будет выделена на проведение плебисцита. В самое ближайшее время Финансово-Экономическое Управление ЦИК предоставит самую полную информацию о порядке проведения референдума, включая данные по расходам на его проведение.

«Не могу сказать точно. Думаю в пределах 7 миллионов леев. Вчера было принято решение произвести все расчеты и принять календарный план. Если бы мы перенесли рассмотрение данного вопроса на 10-15, проведение референдума могло бы оказаться под вопросом»,- заявил он.

Необходимо уточнить, что согласно вчерашнему решению ЦИК, проведение референдума по отставке кишиневского градоначальника намечено на 19 ноября. Предварительно, постановление по данному вопросу было проголосовано членами Кишиневского Муниципального Совета.

Позже, ЛПМ обратилось с заявлением в Конституционный Суд признать неконституционными несколько статей закона о местной государственной власти, а также Избирательного кодекса, касающиеся отстранения глав местной администрации от должности и организации референдума по их отзыву с занимаемых постов.

Для того чтобы отозвать Дорина Киртоакэ с должности генерального примара мун. Кишинэу, за это решение должны проголосовать минимум 163 570 избирателей.