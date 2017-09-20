Додон: "Действия Канду следует рассматривать через призму Уголовного кодекса"

Президент Игорь Додон считает, что "действия председателя парламента Андриана Канду следует рассматривать через призму положений Уголовного кодекса". Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом он написал в среду на своей странице в facebook.

"Вчера Канду выступил с заявлениями, которые выходят за пределы должностных полномочий председателя парламента, а также положений действующего законодательства. Цитируем: "Насколько мне известно, вскоре может случиться так, что армия перестанет признавать господина президента". Нам было бы интересно узнать источники, из которых черпает информацию председатель парламента, и не пишутся ли подобные сценарии в некоторых кабинетах власти, Демократической партии или из-за океана", - отметил президент.

Он обратил внимание спикера на то, что "подобные действия можно квалифицировать как узурпацию государственной власти, а по таким преступлениям не существует сроков давности".

Додон напомнил, что согласно положениям Закона о Вооруженных силах и Конституции РМ, "Президент РМ является Главнокомандующим Вооруженными силами и несет ответственность за состояние национальной системы обороны в пределах полномочий, предусмотренных Конституцией и другими нормативными актами". В то же время, согласно Основному закону, "В РМ законодательная, исполнительная и судебная власти разделены и взаимодействуют при осуществлении своих прерогатив".

"Исходя из вышеизложенного, рассматриваем возможность обращения в компетентные органы с целью рассмотрения действия господина Андриана Канду через призму положений Уголовного кодекса", - заявил Додон.

Как уже сообщал "ИНФОТАГ", на прошлой неделе премьер-министр Павел Филип предложил на пост министра обороны кандидатуру Евгения Стурзы. Премьер-министр повторно выдвинул кандидатуру Стурзы, которую накануне снова отклонил президент Игорь Додон. В связи с этим, правительство обратилось за разъяснениями в Конституционный суд.

Андриан Канду выразил надежду, что Конституционный суд прояснит ситуацию, после чего министр будет назначен, как только будет решение Конституционного суда", - отметил спикер.

Отвечая на вопросы журналистов, он согласился с тем, что "президент не признает нового министра, но это не означает, что министра не признает армия".

"Насколько мне известно, может случиться так, что армия не признает президента. Президент сам себе роет яму, если он не выполняет свои конституционные обязанности. Он дал клятву на Конституции и должен назначить министра, которого предлагает премьер-министр. Независимо от того, нравится ему эта кандидатура - или нет", - заявил Канду.