Трогательное обращение Михая Гимпу: Мы нуждаемся в единстве жителей столицы, и в их помощи …

В контексте референдума по вопросу отстранения столичного генпримара Дорина Киртоакэ, запланированного на 19 ноября, лидер Либеральной партии Михай Гимпу обратился к жителям Кишинева с трогательным посланием.

«Уважаемые жители муниципия Кишинэу. Либеральной партии своими силами удалось помешать проведению популистского и антиконституционного референдума Додона, посредством которого хотели уничтожить историю румын и окончательно вернуть эту страну в лоно Роcсии.

Теперь мы нуждаемся в единстве жителей столицы, и в их помощи. Помогите нам остановить этот незаконный референдум, направленный против Дорина Киртоакэ. Помогите нам избежать растраты публичных денег и положить конец беззакониям социалистов, демократов и членов партии Лянкэ.

Давайте защитим наш город от тех, кто стелится в Москве у ног Путина. Защитим город от тех, кто сегодня контролирует страну, и хочет заполучить и столицу. Защитим примара и одержанные Вами победы на выборах 2007, 2011 и 2015 года», — говорится в обращении Гимпу.

Кристина Пендя