Главная Гагаузия утвердит на законодательном уровне собственный «национальный флаг» Созданная распоряжением башкана Гагаузии Ирины Влах комиссия по утверждению национального гагаузского флага провела первое заседание. В работе комиссии приняла участие начальник управления делами башкана и исполкома Гагаузии Ольга Митиогло. Члены комиссии положительно оценили идею утверждения на законодательном уровне национального гагаузского флага. Они обсудили первостепенные задачи по разработке макета знамени. В ходе первого заседания был избран председатель комиссии — Кендигелян Михаил Васильевич. Секретарем комиссии был избран Стаматов Георгий Михайлович. Через неделю комиссия вновь соберется на заседание для рассмотрения первых макетов национального гагаузского флага. Следующее заседание назначено на 27 сентября. Согласно распоряжению башкана, комиссия должна представить Исполкому Гагаузии макет исторического флага в срок до 11 октября. Впоследствии в Народное собрание Гагаузии будет направлена соответствующая законодательная инициатива

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