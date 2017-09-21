Правящее большинство сорвало выступление Игоря Додона в ООН

Правительство Молдовы помешало президенту Игорю Додону выступить на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке.

По словам пресс-секретаря президента страны Иона Чебана, МИДЕИ не дало представить главе государства Республику Молдова на международной арене. Он также напомнил, что летом прозападное правительство попросило включить в повестку дня сессии Генассамблеи вопрос о выводе российских военных из Приднестровья.

- Правительство, сформированное правящей коалицией проевропейских партий, через министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) сделало всё, чтобы помешать президенту выступить в ООН. Страну, вопреки общепризнанным правилам, представит премьер Павел Филип. Сделано это с целью использовать трибуну организации для выступления против России, чтобы поднять провальный рейтинг проевропейской коалиции, правление которой ознаменовалось коррупцией и падением уровня жизни граждан, - отметил Чебан.

Игорь Додон назвал эти действия правительства "пустым пиар-ходом". По его словам, позиция кабмина, которую представит в ООН глава правительства, - это позиция правящей Демократической партии. Она не имеет ничего общего с мнением большинства граждан Молдовы, которые выступают за мир и стратегическое партнерство с Россией. Жители республики не хотят участвовать в геополитических баталиях на чьей-то стороне и надеются на развитие взаимовыгодных отношений как с востоком, так с западом в интересах родной страны.

- Мы всегда выступали за укрепление прописанного в конституции нейтралитета и против вступления страны в военные блоки. Заявления о необходимости вывода иностранных войск с территории нашей нейтральной страны делались на международных площадках и раньше. Но все понимают, что они не уйдут, пока не будет урегулирована приднестровская проблема, переговоры по которой, к сожалению, буксуют уже не первый год, - заключил Додон в беседе с корреспондентом ТАСС.

Сегодня 20 сентября, Игорь Додон заявил о возможности привлечения Канду к уголовной ответственности. Андриан Канду выступил с заявлениями, которые выходят за пределы должностных полномочий председателя парламента, а также положений действующего законодательства.