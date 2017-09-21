Филат, Платон и Мынзат работать на «зоне» не хотят

Экс-премьер Владимир Филат: «Дорогой» арестант

По обвинению в коррупции получил девять лет.

Владимира Филата давно должны были перевести из СИЗО №13 в пенитенциар №2, расположенный в Липканах..

- Этого не сделано, потому что у прокуроров еще имеются вопросы к господину Филату и, чтобы не возить его регулярно из Липкан в Кишинев, на допросы и обратно (это очень дорого), он содержится пока в пенитенциаре №13, - рассказал «Комсомолке» руководитель пресс-службы Департамента пенитенциарных учреждений (ДПУ) Олег Пантя. - Он находится в закрытом секторе для тех осужденных, кто уже отбывает наказание.

Владимир Филат — спокойный арестант. Жалоб нет — ни на здоровье, ни на условия. Прогулка — час в течение дня. В камере он сделал ремонт за собственный счет. Там имеется телевизор, холодильник. Баня — раз в неделю. На территории пенитенциара имеется спортзал, Владимир Филат регулярно его посещает. Владимир Филат имеет право на передачи, а также на свидания. Краткосрочное (от 1 до 4 часов) позволяется раз в месяц, длительное (от 12 до 72 часов) раз в три месяца. Как сообщает deschide.md, его регулярно навещают отец и родной брат.

В пенитенциаре можно работать в секторе хозобслуги — это кухня, уборка и облагораживание территории. Для этого необходимо написать заявление. Можно заработать до 1000 леев в месяц. Экс-премьер пока такого заявления не писал.

- Зато Владимир Филат, наряду с другими осужденными, обязан убирать свою камеру, - говорит Олег Пантя. - От этой своей обязанности он не уклоняется, работает вместе с другими заключенными.

Вячеслав Платон регулярно пишет жалобы.

Вячеслав Платон: Вечный жалобщик

По обвинению в мошенничестве и отмывании денег получил 18 лет.

«Рейдер СНГ №1», как его называют СМИ, тоже отбывает наказание в пенитенциаре №13.

- Пишет жалобы и на следствие, и на условия содержания, - говорит Олег Пантя. - Он тоже содержится в закрытом секторе для тех осужденных, кто уже отбывает наказание.

Условия содержания Платона идентичны филатовским. Он получает посылки с питанием высокого качества. Работать он тоже не желает, соответствующего заявления на имя администрации пока не писал. Это дело добровольное, никто заставлять работать не имеет права.

Валериан Мынзат уже переведен в Липканы. фото: deschide.md

Гламурный адвокат Валериан Мынзат: не желает быть свинопасом

По обвинению в инсценировке ДТП с целью получения страховки получил девять лет.

Недавно гламурный адвокат, как его окрестили СМИ, был переведен из пенитенциара №13 в Липканский пенитенциар № 2.

- Ведет себя вроде нормально, - говорит Олег Пантя. - Жалоб с его стороны нет.

В Липканском пенитенциаре содержатся бывшие сотрудники правоохранительных органов и проворовавшиеся чиновники, то есть, это так называемая «красная зона». Живут в бараках по 6-8 или 25-30 человек. Условия, конечно, не ахти.

Можно работать, опять же необходимо написать заявление на имя начальника пенитенциара. Работы много. Имеются теплицы, где выращиваются огурцы-помидоры, есть небольшое хозяйство, где есть свиньи, также предоставляется возможность благоустраивать территорию. Осужденные (только бесконвойные) также могут работать на соседней стройке. Зарплата, как и везде для заключенных, — не более 1000 леев. Желающих работать много (а чем же здесь еще заниматься?), но Валериан Мынзат пока такого желания не изъявил.

Леонид РЯБКОВ