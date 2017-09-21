Депутаты-спортсмены-аферисты: под крышей ЛП и ДПМ получают участки под спорткомплексы – но строят коммерческое жилье

Муниципальные советники не верят больше спортсменам. В ходе заседания МСК разразился скандал – народным избранникам не хватило голосов, чтобы принять проект реконструкции спортплощадки столичной школы-интерната со спортивным уклоном по улице Алба Юлия, 200/2. На ее восстановление деньги готов был представить бывший футболист, а теперь предприниматель Раду Ребежа. Однако социалисты заявили, что без антикоррупционной экспертизы голосовать за проект не будут. Слишком много спортивных объектов росчерком пера превратились в жилые комплексы, о чем уже рассказывали "Молдавские ведомости".

«Мы хотим видеть результаты проверок НАЦ и хотим знать, останутся ли те два лицея, не исчезнут ли они потом, не появится ли какой-то Юрий Дырда, который будет строить, - заявил в ходе заседания глава фракции социалистов Ион Чебан. - Если в течение двух недель у нас будут ответы, наша фракция будет настаивать на внесение проекта в повестку дня и будет голосовать. За последние годы десятки стадионов исчезли, спортивные школы, центры исчезли, и ничего нового не появилось. Хоть один положительный пример назовите. Ничего с этим проектом не случится, если за него проголосуют через две недели».

Еуджения Чумак, руководитель финансового управления примэрии столицы, утверждает, что этот контракт не представляет опасности отчуждения участка.

В свою очередь, социалист Александр Одинцов напомнил советникам, что точно также через совет под благородным прикрытием прошли скандально известные проекты строительства на улице А. Дога, 32/2, где компания «D&D» собиралась построить 11-этажное здание вместо спорткомлекса или участок около бывших трудовых резервов на улице Дечебал,72, выделенный Николаю Журавскому, президенту Национального олимпийского и спортивного комитета. И там тоже остановили – пока - строительство многоэтажного жилмассива вместо спортивного объекта.

Можно еще вспомнить парк Валя Морилор: какие скандалы там были в 2016 году. История такая же, как у всех: благодаря МСК некая организация «Profi-Sport» получила право приватизировать за гроши (800,4 тысячи лей) участок земли площадью 0,51 га в парковой зоне по улице Василе Лупу для строительства спортивного клуба. Примэрия даже поспешила объявить о строительстве спорткомплекса в парковой зоне (http://chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=403&id=12683), но его как не было, так и нет. Единственное, что сделал владелец участка, – завез бетонные плиты, которые выдают за фундамент будущего сооружения, на основании чего было получено право на приватизацию. Что там вырастет в конечном итоге - остается только догадываться.

А история с республиканским стадионом? После того, как в 2007 году все его строения пошли под снос, его территория превратилась в пустырь и зарастает бурьяном. Обещания построить новый стадион – слова, как и планы построить олимпийский стадион у цирка. Там и бейсбольную площадку построить не могут - к ней имеет непосредственное отношение советник либерал, директор МЖД Юрий Топалэ.

Еще один показательный пример - застройка стадиона на улице Джинта Латинэ компанией «Aledum-Farm». Единственное место, где могли тренироваться бейсболисты! Генпримар Дорин Киртоакэ обещал жителям и спортсменам, выступающим против застройки, что не допустит начала возведения домов без предварительного строительства рядом нового стадиона. Он показал проект, по которому должны были быть построены бейсбольные, футбольные поля и бассейн. Итог: старый стадион застроен множеством жилых домов, а нового как не было, так и нет.

Список можно продолжать до бесконечности. Нынешний проект публично-частного партнерства был представлен МСК его инициатором - Раду Ребежа, он предложил муниципалитету 14 миллионов лей. Сейчас ребята из школы-интерната занимаются спортом в различных столичных клубах.

Ольга ЗЛАТАЯ