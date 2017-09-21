В Приднестровье запускается новая криминальная схема с участием российского бизнес-партнера Додона

Сын генпрокурора России Юрий Чайка объявил о создании собственных майнинговых ферм в Приднестровье, расширяя свой бизнес за счет молдавских потребителей электроэнергии.

Чайка признал, что для развития бизнеса по выработке криптовалют в Приднестровье есть все предпосылки, в первую очередь, «дешевая электроэнергия».

«В правительстве Приднестровья говорят, что уже находятся на четвертом месте в Европе по скорости и проникновению интернета, у них очень дешевая электроэнергия, а это одно из ключевых условий создания майнинговых ферм», — сказал Чайка.

Российский предприниматель, являющийся одним из бизнес партнеров Игоря Додона, не уточнил, что дешевизна электроэнергии в Приднестровье обеспечивается оплатой за нее потребителей, проживающих в Правобережной Молдове. Известно, что Приднестровье не оплачивает потребляемый для выработки электроэнергии российский газ, а его стоимость полностью перекладывается на плечи молдавских потребителей.

Кроме того, сын генпрокурора России сообщил российским СМИ, что в Приднестровье уже приняты поправки в законодательство, позволяющие осуществлять данный вид деятельности.

Майнинг предполагает выделение вычислительных мощностей для проверки и осуществления транзакции криптовалюты, за который выплачивается определенное вознаграждение. «Добыча» биткоинов требует значительных объемов электроэнергии.

В этом смысле развитие майнинговых ферм является маловыгодным бизнесом уже в самой России, где цены на электроэнергию в разы ниже, чем в Молдове.

Чайка, неоднократно замеченный на различных партийных и общественных мероприятиях с участием занимающего должность президента Игоря Додона, последний раз посетил Приднестровье в сентябре, возглавив российскую делегацию организации предпринимателей «Деловая Россия» с так называемой бизнес-миссией.

Игорь Чайка — сын генпрокурора России Юрия Чайки. Предприниматель является крупнейшим акционером компаний «Русский экспорт» и FRC. В августе Игорь Чайка заявил, что его компании намерены экспортировать в Китай шоколадные конфеты, другие сладости и квас. Ранее они уже начали поставлять в Китай муку и подсолнечное масло под брендом Dakaitaowa.