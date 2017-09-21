Новые игры с участием Конституционного суда?

После того как президент Игорь Додон отказался издавать указ о назначении кандидата, предложенного премьер-министром Павлом Филипом на должность министра обороны, правительство обратилось в Конституционный суд (КС) для прояснения своих дальнейших законных действий.

Несмотря на то, что многие высказываются о предсказуемости решения КС, которое, несомненно, будет в пользу правительства, я все-таки попытаюсь не предвосхищать события, и не буду высказываться на этот счет. Вместе с тем, нужно признать, что меня не столько интересует решение КС, сколько некоторые последствия этого решения и «создание прецедента». А это намного интересней, нежели сам этот запрос.

Допустим, что КС решит, что президент превысил свои полномочия, и предложенный кандидат вступит в должность. В этом случае меня даже не интересует, что после вердикта КС, власть посчитает нужным инициировать процедуру импичмента президенту Додону. Меня интересует другое: будут ли впредь поступать также, когда президент откажется промульгировать другие решения парламентского большинства, даже несмотря на то, что Конституция обязывает его делать это. Например, если президент откажется промульгировать некоторые законы после того как парламент примет их повторно, будут ли эти законы считаться вступившими в силу без промульгации президента. Или другой пример: если парламентское большинство предложит кандидата на должность премьер-министра и глава государства дважды ее отклонит, будет ли этот премьер-министр назначен без одобрения президента?

Я не уполномочен обращаться в КС, но все-таки я бы спросил у уважаемого суда, будет ли впредь происходить так, как описано мной в этой статье? Ответ на эти два вопроса исключил бы такие обращения в будущем, и избавил бы наше общество от напряженного ожидания вердиктов на эту тему. Но это только в том случае, если уважаемому суду, и тем, кто участвует в процессах, связанных с назначением министра обороны, захочется «расширить спектр обращений».

Думитру Спэтару

P.S.: Я с нетерпением буду ждать решения КС по запросу правительства. Если в нем я не найду хотя бы косвенного ответа на поставленные мной вопросы, я все равно буду доволен, потому что это тоже будет своего рода ответом, и поможет мне разобраться, что же все-таки «назревает» в нашей молдавской политике.

Д.С.