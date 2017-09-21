Фадей Нагачевски: «Больше всего Плахотнюк боится объединения оппозиции»

Комментируя во вторник, 19 сентября, на брифинге прошедший в воскресенье митинг, организованный Партией действие и солидарность Майи Санду и Платформы достоинство и правда Андрея Нэстасе, спикер парламента Андриан Канду раскритиковал акцию, отметив, что стране нужна консолидированная оппозиция и Демпартия готова помочь ее созданию.

«Молдаване уже не могут понять, что хочет оппозиция и почему она ведет себя тем или иным образом, - заявил Андриан Канду. - В воскресенье мы увидели в рядах оппозиции разброд. Оппозиционные партии критикуют друг друга, у них разные мнения, они не знают точно, чего хотят. Сегодня их лидеры хотят одно, завтра – другое. Молдова нуждается в консолидированной оппозиции, чтобы помочь ей сплотиться, мы обсудили внутри партии возможность предложить оппозиции механизмы доступа к некоторым институциональным платформам. Это позволит ей повысить уровень информированности и, как следствие, лучше формулировать свои предложения. Если оппозиция не может сама организоваться, мы протянем ей руку помощи. На следующей неделе мы выступим со своими предложениями в этом вопросе».

Существует ли в Молдове культура диалога между властью и оппозицией и что стоит за заявлением вице-председателя ДПМ? Об этом говорили участники программы «Politica с Натальей Морарь» на телеканале TV8.

«В любой стране должна быть сильная оппозиция, - сказал политический аналитик Игорь Волницки. – Не знаю, насколько искренен был Канду, но я увидел в его предложении элементы издевательства. Впрочем, упреки надо адресовать не ему, а, скорее, оппозиции, которая своей позволяет власти выходить с подобными инициативами. К сожалению, в последнее время оппозиция идет на поводу у власти. А власть освободилась от давления, которое испытывала в 2015-2016 годах, когда оппозиция была более-менее консолидированной. Власть обрела крылья и осознала, что наступило время, когда можно делать следующие шаги по руководству оппозицией и позволить себе ударить ее ниже пояса. Для меня важно увидеть реакцию оппозиции на эту инициативу. От того, какой она будет, зависит рост доверия к оппозиции со стороны гражданского общества».

Исполнительный директор института стратегических инициатив Владислав Кульмински поддержал мнение о том, что оппозиция идет на поводу у власти: «Для меня важно, о каком сегменте оппозиции говорил Канду. Прошлогодними прямыми президентскими выборами власти удалось раздробить оппозицию. Проблема ее консолидации - одна из самых актуальных. Другая важная задача оппозиции – предложить свою программу развития страны, а не заниматься только критикой ДПМ».

Молдова нуждается в сильной оппозиции, считает политический аналитик Роман Михаеш: «Сейчас у нас 40 партий, которые находятся в оппозиции к двум правящим, - сказал Михаеш. – У оппозиционных партий, за исключением, разве что ПСРМ, нет программ и вектора развития, в то время как правящие партии однозначно заявили о приверженности проевропейскому курсу. Оппозиция должна четко сформулировать, что она хочет от власти: кроме предложения дать час эфира на национальном телевидении я ничего не слышал».

Издевательством над оппозицией назвал инициативу Канду и адвокат ПСРМ Фадей Нагачевски: «Власть хочет иметь слабую, раздробленную, легко контролируемую оппозицию - и только для того, чтобы создать в глазах внешних партнеров иллюзию наличия демократии для дальнейшего финансирования «черных дыр» в бюджете и отдаления коллапса. Власть опасается создания единого фронта оппозиции, поскольку консолидация правых и левых сил – реальная угроза. Плахотнюк не брезгует ничем – подтасовка фактов, ложь, прокрутка «разоблачительных» фильмов, натравливающих одних лидеров оппозиции на других. Все это мы видим в его электронных СМИ. Цель - не дать объединиться».

Николай ПАВЛОВ