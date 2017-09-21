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Политика
Андриан Канду: Отчет Кролл 2 будет готов в конце октября
21.09.2017

Отчет Кролл 2 будет готов в конце октября-начале ноября. Об этом заявил председатель парламента Андриан Канду в ходе передачи „Fabrika” на телеканале Publika TV, передает IPN.

„Представители Кролл назвали примерный срок, когда будет готов отчет – в конце октября-начале ноября. У нас нет другой информации, чем та, которую мы получаем от компании Кролл, и мы все ждем этот отчет”, - заявил глава законодательного органа.

Андриан Канду отметил, что в настоящее время отчета Кролл 2 не существует. „Он все еще находится в процессе разработки. В самое ближайшее время, в течение недели-двух, мы встретимся с представителями Кролл и обсудим так же стратегию возвращения активов из-за рубежа”, - сказал председатель парламента. Он добавил, что, когда появится отчет, будет принято решение о том, когда и как он будет обнародован.

В другом контексте председатель законодательного органа заявил, что новая миссия Международного валютного фонда должна прибыть в Республику Молдова 25 октября.


 
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