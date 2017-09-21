Власть хочет лишить президента еще одной прерогативы, эксперт

Власть хочет лишить президента Игоря Додона еще одной прерогативы – назначать министров. Об этом заявил эксперт в области конституционного права Сергей Мишин в ходе передачи „Главный вопрос” на телеканале НТВ Молдова, цитируемый IPN.

По его словам, Правительство и Парламент Республики Молдова заняли очень удобную позицию – твердят, что страна является парламентской республикой. „Обращением в Конституционный суд для толкования основного закона в отношении назначения министров, они хотят лишить президента новой прерогативы, но не своими руками, а с помощью Конституционного суда, который выносит постановление, согласно которому если глава государства отклонил второй раз кандидатуру правительства на пост министра обороны, то премьер-министр или руководитель парламента имеют право назначать самостоятельно эту кандидатуру”, - сказал Сергей Мишин.

Политолог Александр Одинцов отметил, что все, что происходит в Республике Молдова, имеет место исходя из процессов глобализации. Давление со стороны некоторых внешних партнеров очевидны. „Президент выразился ясно, что если и в дальнейшем будет хаос, то протесты будет достаточно сложно контролировать”, - сказал политолог. По его словам, президент не исключает роспуска парламента, поскольку он не отражает волю народа.

Председатель Центра инициатив и мониторинга публичной власти Ион Дрон заявил, что как власти, так и президент руководствуются личными интересами в том, что касается назначения министра обороны. По его словам, президент Игорь Додон должен понимать, что должность главы государства, исходя из правовых инструментов, „может только делать шума, но не участвовать в управлении государством. Этот институт власти не участвует в принятии решений”, - сказал Ион Дрон.