Каково мнение тяжеловесов молдавской политсцены о проведении референдума по отставке Дорина Киртоакэ

Центральная Избирательная Комиссия приняла решение, согласно которому проведение местного референдума по вопросу отзыва генерального примара мун. Кишинэу Дорина Киртоакэ назначено на 19 ноября 2017 года. Несмотря на то, что одни молдавские политформирования открыто поддержали идею местного плебисцита, другие заявили о необходимости проведения внутрипартийных консультаций по данному вопросу в целом.

Несмотря на то, что общественному мнению известна позиция Партии Социалистов и их либеральных коллег по данному вопросу, мы попытались узнать точку зрения других солидных политических формирований Республики Молдова. Представители Либерально-Демократической партии Партии Платформа ДА, а также Партии Действие и Справедливость заявили о том, что решение, связанное с проведением референдума по смещению Киртоакэ будет принято после внутренних консультации.

Александру Слусарь, вице-председатель Партии ДА: «В данном вопросе имеются некоторые моменты, которые необходимо проанализировать самым тщательным образом. Необходимо ознакомиться с решением Конституционного Суда, связанным с процедурой отстранения от должности столичного градоначальника. Лично я считаю, что самым лучшим решение в создавшейся ситуации стало бы подписание Дорином Киртоакэ заявления об отставке. Такой шаг решил бы проблему и помог бы избежать возможности передачи города в руки Плахотнюку, посредством Нистора Грозаву. На мой взгляд, Киртоакэ стоит сделать этот шаг. Ни для кого не секрет, что предстоящий референдум организовывается тандемом Плахотнюк-Додон. Это больше похоже на цирк, на игру, и нам всем необходимо приложить максимум усилий для того чтобы у них ничего не вышло».

Тудор Делиу, вице-председатель ЛДПМ: „Я не вправе отвечать за всю партию, ровно столько времени, сколько наше политформирование не приняло общее решение по данному вопросу. Более того, данное решение относится к муниципальной партийной организации. На мой взгляд, необходимо созвать мунициальный совет партийной организации и принять решение по данному вопросу. Извините, но без решения и никак и ничего не могу Вам сказать. Что касается моего личного мнения, то оно очень просто, и состоит в том, что местная администрация обязана быть функциональной, рабочей, без всякого рода разборок и скандалов.

Стоит уточнить, что во время вчерашнего телевизионного эфира передачи «Главное», одного из частных телеканалов, председатель партии ПДС Майя Санду также заявила, что позиция возглавляемого ей политформирования станет известна лишь после проведения дискуссий среди членов данного политического объединения.

«Принимая во внимание тот факт, что мы являемся политической партией, нам предстоит принять общепартийное решение по данному вопросу, и уверяю Вас, сразу после этого мы сделаем его предметом всеобщего достояния. Все кто нас поддерживают, сразу после опубликования нашей позиции смогут дать ему личную оценку и решить для себя, поддерживают они его или нет. На настоящий момент ясно лишь одно: все происходящее является элементом игры между Плахотнюком и Додоном. Возможно, это является своеобразной благодарностью за то, что социалисты Додона проголосовали за принятие смешанной избирательной системы, предложенной демократами. Мы обсудим эту тему на внутрипартийном форуме, и по его итогам обнародуем свое решение, относительно того, поддержим мы этот референдум или будем его бойкотировать, и что вообще будем делать», заявила Санду.

Депутат от Партии коммунистов Олег Рейдман заявил, что его в принципе мало волнуют беспокойства социалистов в мунсовете.

«Я пока ничего не видел. Нам предстоит ознакомиться, и принять решение. Я не слежу за деятельностью муниципалитета. Это фишка социалистов. Они все замечают, все покупают. Меня это совершенно не интересует», заявил он.

Пресс-секретарь Демпартии Виталие Гамурарь, в ходе интервью порталу tribuna.md, дал понять, что представляемое им политобъединение не намерено заниматься делами связанными с отставкой генерального примара,а всю полнота решений по данному вопросу предоставлена жителям Кишинева.

«Референдум по отставке руководителя администрации столицы не был инициирован Демократической партии. Жители Кишинева должны выразить собственное мнение по данному вопросу, а на не останется ничего другого, как с почтением принять сторону большинства. Для нашей партии приоритетом является нормальная функциональность столичной администрации, как впрочем, и всей страны в целом, согласно лучшим традициям европейских городов и стран»,заявил он.

Следует уточнить, что в ходе вчерашнего заседания ЦИК приняла решение об организации и проведении местного референдума по вопросу отставки генерального примара столицы Дорина Киртоакэ, 19 ноября 2017 года.

Позже Либеральная партия потребовала от Конституционного Суда объявить несоответствующими Основному Закону большинство положений национального законодательства регламентирующего работу местной публичной власти, а также избирательного кодекса, которые затрагивают тему организации и проведения референдума по отзыву столичного градоначальника с занимаемой должности.

Указанные положения устанавливают потолок количества голосов, по достижении которого примар может быть отозван со своего поста, и который равняется 163 тысячам 570 поданным бюллетеням поданным за отставку.