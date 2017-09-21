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Экономика
Президент Румынии пообещал выделить Молдове третий транш кредита
21.09.2017

Накануне в Нью-Йорке в рамках Генассамблеи ООН состоялась встреча премьера Павла Филипа и президента Румынии Клауса Йоханниса. Глава соседнего государства говорил о дальнейшей поддержке Молдовы, и подтвердил готовность выделить Кишиневу третий транш кредита.

"Я думаю, что этот транш выделить, возможно. Я жду и уверен, что вы подготовили структурный отчет о реформах, которые еще продолжатся. Таким образом, Румыния может оказать реальную помощь Молдове, а значит, и ее гражданам", - сказал президент Румынии Клаус.

Президент Румынии отметил результаты, которых добились молдавские власти за сравнительно короткий срок.

 "Поздравляю вас, господин премьер, что в такой сложный период вы смогли достойно руководить правительством и помочь Молдове. Спокойно, достигая результатов. Нам в Румынии это очень хорошо видно", - заявил президент Румынии Клаус Йоханис.

В свою очередь, Павел Филип поблагодарил Румынию за оказанную в последний период поддержку.

"В начале прошлого года нам было очень трудно, но Румыния протянула нам руку помощи, предоставив кредиты", - сказал премьер-министр Павел Филип.

Павел Филип встретился и с председателем Европейского совета Дональдом Туском. Обсуждалась подготовка к саммиту Восточного партнерства. Премьер еще раз подчеркнул необходимость внести в повестку сессии ООН вопрос о выводе российских войск с территории Молдовы. В свою очередь, глава Европейского совета заявил, что поддерживает усилия нашей страны на пути евроинтеграции, и призвал власти продолжать реформы. Пообщался премьер и с президентом Словакии Андреем Киской и главой Грузии Георгием Маргвелашвили.

Премьер Павел Филип принимает участие в 72-й Генеральной ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке.


 
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