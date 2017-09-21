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Общество
Продолжительность жизни в Молдове увеличилась на четыре года
21.09.2017

В Молдове растет продолжительность жизни. За последние 24 года она увеличилась, по данным официальной статистики, на четыре года. 

В 1992-ом мужчины жили в нашей стране в среднем 64 года, женщины - 71 год. К 2016-ому продолжительность жизни мужчин выросла до 68 лет, женщин - до 76-ти.

"В среднем продолжительность жизни каждого поколения растет на один-два месяца в год. Этому способствуют проникновение новых технологий в производственные процессы, что снижает физические нагрузки работников", - сказал демограф Валерий Саинсус.

Еще один фактор увеличения продолжительности жизни - повышение качества здравоохранения.

"Медицинские услуги стали более доступными, а их качество выросло. Кроме того появились новые методы обследования и диагностирования", - сообщила кардиолог Диана Маня.

А с развитием интернета изменилось отношение людей к здоровому образу жизни. Он вошел в моду, следить за которой старается не только молодежь. 

"У меня в рационе овсяная каша, отварное мясо всегда, кроме свинины", - отметил массажист Николай Белоконь.

По прогнозам ООН, к 2100 году Молдова догонит по уровню продолжительности жизни развитые страны. Люди в нашей республике будут жить в среднем 84 года.


 
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