Кириллу Лучинскому продлили домашний арест еще на 30 дней

20 сентября судьи Буюканского суда приняли решение о продлении срока домашнего ареста Кирилла Лучинского на еще 30 дней. Бывший депутат продолжает отрицать все обвинения в свой адрес и утверждает, что опротестует решение в Апелляционной палате.

Решение о продлении срока домашнего ареста было вынесено судьей Василисой Мунтян, сообщает tv8.md.

Услышав вердикт, Кирилл Лучинский заявил, что у прокуроров нет достаточных доказательств для демонстрации его виновности.

"Если полагаться на европейские принципы, тогда, поверьте мне, в моем деле нет абсолютно ни одного доказательства, подтверждающего мою вину", - утверждает Кирилл Лучинский.

Адвокат бывшего депутата Корина Стратан заявила, что продление мандата на арест не обосновано, так не подкреплено ни одним доказательством.

Прокурор не прокомментировал свое ходатайство.

Кирилл Лучинский был задержан 25 мая по делу о банковском мошенничестве. Его и еще трех экономических агентов подозревают в отмывании денег в особо крупных размерах и в связи с получением неблагоприятных кредитов. В свою очередь, бывший политик утверждает, что невиновен. Лучинский заявил, что вернул 5 млн леев, взятых в кредит в 2013 году.