Полностью автономный дом построил житель столичного пригорода Кодру

Мужчине не приходят счета ни за горячую воду, ни за отопление, ни за электричество. Всё это он получает, используя источники возобновляемой энергии.

Сто солнечных батарей дают столько электричества, что остается еще и на продажу, а за "погоду" в доме в любое время года отвечает геотермальная установка, передает canal3.md

"За моей спиной три колодца глубиной 65 м, откуда берём тепло, а летом охлаждаем дом с помощью насоса, который потребляет 2 киловатта электроэнергии"



Все управление системой - через контрольный щит, установленный внутри дома.

"Геотермальный насос с колодцами расположен там, а выходы здесь, вода аккумулируется в баках, поэтому система может работать прямо или через баки"

Не приходится платить и за услуги городской очистной системы, потому что в хозяйстве есть своя биоканализация.

"Это чешский продукт. Здесь живут бактерии, способные переработать все отходы из дома, а в результате получается чистая вода", сообщил инженер, Юрий Тидва.

Семейство потребляет всего 20% произведённой энергии, но и их хватает с лихвой.

"Телевизор работает целый день, холодильник, свет, но если солнечно, всё-таки свет меньше используем, а так мы не экономим. Еду готовим на электроплите. На газовой было трудно, приходилось экономить, так как газ дорогой", сообщила владелица дома, Татьяна Чимбир.

Оставшиеся киловатты владельцы дома поставляют в сеть, возвращая свои вложения. С начала года они заработали 60 тысяч леев. А весь проект стоил мужчине около 25 тыс. евро.