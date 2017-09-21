Политика Красносельский и Щерба пожаловались на Р. Молдова в ООН В канун рассмотрения Генеральной Ассамблеей ООН вопроса о выводе российских войск, незаконно находящихся на территории приднестровского региона, руководство сепаратистских властей левобережья обратилось с официальным письмом к главам Организации Объединенных Наций, в котором, описав всю новую и новейшую истории самопровозглашенной республики, насчитывающей «полмиллиона граждан, в «сердце» Евразии» пожаловалось на конституционные власти Республики Молдова, предлагая ООН принять некоторые решения которые по мнению местных «президента» и «спикера» «послужат делу обеспечения прочного мира и стабильности в данном региональном пространстве, будет способствовать объективному и своевременному информированию международного сообщества об актуальной ситуации вокруг Приднестровья, создавая условия для эффективного разрешения существующих конфликтных противоречий»... Перечислив все мыслимые и немыслимые «райские условия гармоничного проживания многонационального народа сепаратистской республики», где помимо прочих благ « успешно функционируют три государственных языка, на котором разговаривает местное население», нынешние главы «равноправной стороны международного политического переговорного процесса в различных форматах» расценили Республику Молдова не иначе как «сторону конфликта и государство-агрессор, с каждым годом занимающее все более радикальную конфликтогенную позицию в двусторонних отношениях, которое отказываясь от исполнения порядка двухсот договоренностей переговорного процесса, в том числе заверенных подписями международных участников (президентов России и Украины, депонированных ОБСЕ, поддержанных наблюдателями в лице Европейского союза и США), планомерно усиливающую давление на Приднестровье, систематически ущемляя интересы граждан и хозяйствующих субъектов ПМР», не забыв при этом "поплакаться на предпринимаемые Молдовой и Украиной меры по противодействию распространения в регионе контрабанды оружия, наркотиков, а также заслону на пути торговле людьми, выразившиеся в виде организации совместных таможенных постов, появление которых было воспринято сепаратистским руководством региона, не иначе как попыткой оказать экономическое давление на "страну" и даже попыткой её удушить ... Обозначив все собственные приоритеты, так называемые приднестровские власти просят руководство ООН ни много ни мало, как «рассмотреть вопрос о предоставлении Приднестровью специального статуса государства-наблюдателя в ООН», и помимо этого также, «изучить возможность создания при Организации Объединенных Наций постоянно действующей международной комиссии (рабочей группы) по Приднестровью», мотивируя это тем, что «практическая реализация данных инициатив послужит делу обеспечения прочного мира и стабильности в данном региональном пространстве, будет способствовать объективному и своевременному информированию международного сообщества об актуальной ситуации вокруг Приднестровья, создавая условия для эффективного разрешения существующих конфликтных противоречий»... Ниже редакция портала DESCHIDE.MD приводит полный текст официального письма «руководства» приднестровского региона в адрес Генерального Секретаря ООН и Председателю Генеральной Ассамблеи этой международной организации, опубликованный сегодня на сайте "Новости приднестровья". _______________________________________________________________________________________ Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций

господину Антониу Гутерришу

Председателю

Генеральной Ассамблеи

Организации Объединенных Наций

господину Мирославу Лайчаку

Уважаемый господин Гутерриш! Свидетельствую свое весьма высокое уважение и имею честь обратиться по вопросу, связанному с актуальной необходимостью объективного определения позиции мирового сообщества относительно кризисной ситуации, складывающейся вокруг Приднестровья. Несмотря на отсутствие широкого международного признания и членства в Организации Объединенных Наций, Приднестровская Молдавская Республика за 27 лет своего существования состоялась в качестве суверенного новейшего государства. Анализ историко-правовых предпосылок возникновения в конце ХХ века Приднестровского государства убедительно свидетельствует о том, что народ Приднестровья обладает не только моральными, но и политико-юридическими основаниями для самоопределения, проистекающими как из комплекса международных договоренностей, затрагивающих территорию Приднестровья, так и из национальных правовых актов Республики Молдова, лишивших РМ правовых оснований претендовать на приднестровскую территорию. Следует напомнить, что молдавская государственность никогда не простиралась восточнее Днестра на территорию исторического Приднестровья. При этом Бессарабия вошла в состав Российской Империи лишь в 1812 году – на 21 год позже Приднестровья, и вплоть до 1917 года территории современной РМ и ПМР входили в состав разных административно-территориальных единиц Российской Империи. После Первой мировой войны и Октябрьского переворота 1917 года Бессарабия стала частью Румынии, а Приднестровье после образования СССР в 1924 году вошло в состав Украинской ССР в формате автономии – Молдавской Автономной ССР. Спустя годы по итогам подписанного 23 августа 1939 года Договора о ненападении между СССР и Германией («Пакт Молотова – Риббентропа») Бессарабия была возвращена Советскому Союзу, после чего в 1940 году Молдавская Автономная ССР – современное Приднестровье – была упразднена, а к ее территории была присоединена Бессарабия, в результате на основе интеграции этих двух исторически различных территорий волюнтаристским решением руководства СССР была создана МССР. Спустя 50 лет, 23 июня 1990 года, Верховный Совет ССР Молдова принял Декларацию о суверенитете Советской Социалистической Республики Молдова, объявив о выходе Молдовы из Советского Союза и верховенстве национальных законов Молдовы над союзными, а также постановление о признании «пакта Молотова – Риббентропа» юридически ничтожным, а создание МССР – незаконным. С его принятием ситуация юридически возвращалась к состоянию 1940 года, когда МАССР, т.е. территория современного Приднестровья, была автономной республикой в составе Украинской ССР. Этим решением молдавский парламент фактически отказался от Приднестровья. Пользуясь принципом права народов на самоопределение, современная Молдова вышла не только из состава СССР, но и из состава МССР, причём это случилось еще за год до распада Советского Союза. Приднестровье оказалось в совершенно новой правовой реальности и вынуждено было реагировать на происходящие изменения, а главное, придерживалось при этом исключительно демократических методов. Так, 2 июня 1990 года в селе Парканы состоялся первый съезд народных депутатов всех уровней, определивший первоочередные меры по сохранению общей стабильности и управляемости ситуации в Приднестровье в сложившихся условиях. Кроме того, в период 1989–1990 гг. на территории Приднестровья прошел целый ряд местных референдумов, по сути представлявших собой единый референдум об образовании Приднестровской Молдавской Советской Социалистической Республики (ПМССР), на котором 95,8% проголосовавших (при явке в 79%) высказались за создание ПМССР. Именно на основании итогов прямого волеизъявления жителей Приднестровья на Втором чрезвычайном съезде народных депутатов всех уровней 2 сентября 1990 года была провозглашена Приднестровская Молдавская Советская Социалистическая Республика. В последующем, уже после фактического распада СССР, в Приднестровье состоялось два референдума о независимости – в 1991 и 2006 годах. Таким образом, в 1990 году создание приднестровской государственности происходило в полном соответствии с фундаментальными принципами демократии и имело свободную единогласную поддержку у населения. Спустя два года официальный Кишинев предпринял попытку силового захвата приднестровской территории, развязав вооруженную агрессию против гражданского населения Приднестровья. Жертвами конфликта стали более восьмисот жителей республики: мирные граждане, женщины и дети, около полутора тысяч человек получили ранения. Городской и промышленной инфраструктуре ПМР был нанесен многомиллиардный ущерб, рассчитать реальные масштабы которого представляется проблематичным и по сей день. Ответственность за вооруженную агрессию Молдовы и последующие блокадно-ограничительные действия против многонационального народа Приднестровья никто не понес до сих пор. 27-летний период жизни независимого Приднестровья свидетельствует о том, что сегодня Приднестровская Молдавская Республика обладает всеми необходимыми атрибутами суверенной страны: собственной территорией, населением и эффективной системой органов государственной власти, признаваемой легитимной абсолютным большинством населения страны, что выражается в массовом участии граждан в избирательном процессе, их готовности служить в вооруженных силах и правоохранительных органах, работать в законодательных, исполнительных и судебных органах власти республики. На общереспубликанском референдуме 17 сентября 2006 года более 97% голосовавшего населения свободно, транспарентно и однозначно поддержали государственный курс на независимость Приднестровской Молдавской Республики. В Приднестровье действует и неукоснительно соблюдается демократическая конституция, существуют государственные символы (герб, флаг, гимн), поддерживается национальный мир и согласие через равноправное функционирование трех официальных языков, гарантию свободы совести и светского характера государства. В Приднестровье обособленная финансовая, банковская система, включая собственную уникальную национальную валюту, здесь также обеспечивается право на трудоустройство, бесплатное образование, предоставление медицинской помощи, пенсии и прочих пособий. Создание государства, равно как и решение принципиальных вопросов внутренней и внешней политики страны, осуществляется исключительно на основе прямого волеизъявления народа (начиная с 1989 года в Приднестровье состоялось 7 всенародных референдумов). В реальности Приднестровская Молдавская Республика является примером эффективного функционирования прямой демократии. К сожалению, на сегодняшний день Кишиневом намеренно блокируются универсальные механизмы по защите Приднестровской Молдавской Республикой неотъемлемых прав, свобод и интересов своего полумиллионного населения. Несмотря на то, что Приднестровье является равноправной стороной международного политического переговорного процесса в различных форматах, Республика Молдова, как сторона конфликта и государство-агрессор, с каждым годом занимает все более радикальную конфликтогенную позицию в двусторонних отношениях. Отказываясь от исполнения порядка двухсот договоренностей переговорного процесса, в том числе заверенных подписями международных участников (президентов России и Украины, депонированных ОБСЕ, поддержанных наблюдателями в лице Европейского союза и США), Кишинев планомерно усиливает давление на Приднестровье, систематически ущемляя интересы граждан и хозяйствующих субъектов ПМР. Вызывает особую тревогу то обстоятельство, что на протяжении почти полутора лет с момента заседания в Берлине 2–3 июня 2016 года международный переговорный процесс в формате постоянного совещания фактически заблокирован ввиду неконструктивной позиции Республики Молдова, ее демонстративного отказа от компромиссного взаимодействия за столом переговоров и исполнения взятых на себя обязательств. Не способствует нормализации ситуации самоустранение от выполнения медиаторских функций ряда международных посредников, ответственных за организацию регулярных дискуссий на данной площадке. Действующее австрийское председательство ОБСЕ не приложило сколь-нибудь значимых усилий для организации встречи в формате постоянного совещания в текущем году и фактически выдвигает целый ряд предусловий для восстановления ритмичного диалога по нормализации отношений между ПМР и РМ. В то же время, пользуясь искусственно спровоцированным «вакуумом транспарентности», Республика Молдова безнаказанно создает новые блокадные режимы во всех сферах жизни Приднестровского государства, провоцируя падение уровня благосостояния населения и новые ограничения его неотъемлемых прав и свобод. Высказавшись за независимость, в 1990 году народ Приднестровья сделал выбор в пользу мирного и свободного существования, жизни в стране, в которой равенство народов вне зависимости от национальности, языка и вероисповедания – главная ценность и базовый принцип государственной политики. Однако сегодня, как и в прошедшие годы, многонациональному приднестровскому народу отказывают в возможности быть полноправным членом мирового сообщества. Приднестровцы день ото дня испытывают на себе гнет санкций, ограничений, нарушения гарантированных международным конвенциями прав в области свободы передвижения, образования, личной свободы, права на труд, и прежде всего – права народа в целом на самоопределение. Блокада со стороны Молдовы характеризуется следующими ограничениями: - Приднестровье лишено возможности отстаивать свои интересы в рамках политического переговорного процесса, т.к. работа международного механизма «Постоянного совещания…» фактически заблокирована; - комплекс ограничительных мер в области внешнеэкономической деятельности Приднестровья, реализуемый Молдовой с начала 2000-х годов, привел к разрушению целых отраслей экономики, колоссальному росту безработицы, миграции из Приднестровья трудоспособного населения и падению общего уровня благосостояния общества; - с мая 2017 года представители таможенных и пограничных органов Республики Молдова разместились на украинском пункте пропуска «Кучурган» на государственной границе с Приднестровьем, сломав тем самым ранее существовавшие механизмы трансграничного взаимодействия и поставив под угрозу региональную стабильность. Данная односторонняя мера реализуется вне рамок международного переговорного процесса, без учета позиции Приднестровья, и грубым образом нарушает положения о недопустимости санкций и блокад, о решении всех вопросов исключительно за столом переговоров, о свободе международных контактов Приднестровья в экономической сфере, содержащиеся в ранее достигнутых участниками переговорного процесса договорённостях, включая Берлинский протокол от 2–3 июня 2016 года; - грузовой автотранспорт Приднестровья не может осуществлять зарубежные грузоперевозки, а легковые автомобили лишены возможности участия в международном движении; - заблокировано полноценное функционирование железной дороги Приднестровья; - приднестровцы сталкиваются с психологическим давлением и угрозами при пересечении границы РМ. Растет количество граждан, которым силовые структуры РМ запретили вернуться на место постоянного жительства в Приднестровье, что грубо нарушает права граждан на свободу передвижения, гарантированные статьёй 13 Всеобщей декларации прав человека и пунктом 4 статьи 12 Международного пакта о гражданских и политических правах, а также нарушает конкретные соглашения переговорного процесса; - в отношении более 200 государственных служащих, предпринимателей и других граждан Приднестровья в Республике Молдова возбуждены уголовные дела по политическим мотивам; - выпускники высших учебных заведений Приднестровья не могут трудоустраиваться или обучаться в зарубежных странах на основании приднестровских документов об образовании. Предпринимаемые Республикой Молдова шаги по созданию невыносимых условий жизни населения Приднестровья, психологическое давление на граждан ПМР со стороны силовых структур РМ, ограничения в области экономики и торговли, ставшие повседневным инструментом принуждения приднестровской стороны к отказу от собственных политических интересов, ведут к созданию нецивилизованными, антигуманными методами в самом центре континентальной Европы «резервации», жители которой по политическим соображениям обречены Кишиневом быть людьми «второго сорта». Убежден в том, что такая ситуация не может быть признана прогрессивным человечеством допустимой, поскольку отсутствие внимания международного сообщества к происходящим вокруг Приднестровья событиям может обернуться неконтролируемым обострением напряженности во всем региональном пространстве. В этой связи хотел бы особо отметить, что современная история знает немало примеров, когда мировое сообщество в справедливом и правомерном стремлении защитить неотъемлемые права жителей отдельных регионов и территорий признавало независимость де-факто государств, регионов и территорий. В данном контексте необходимо упомянуть о моделях урегулирования ситуации в Косово, Южном Судане, Палестине, Восточном Тиморе, Чехии и Словакии, Сербии и Черногории. Невозможно отрицать тот факт, что шаги навстречу в отношении выбора, сделанного народами этих стран, послужили предотвращению разрастания нестабильности и эффективной защите прав и свобод человека в данных точках планеты. Сегодня для обеспечения региональной стабильности, пресечения массового нарушения прав и свобод человека Республикой Молдова, создания эффективного инструментария для восстановления и защиты законных интересов приднестровского народа необходимо повышение уровня внимания ООН к ситуации вокруг Приднестровья. Приднестровская сторона имеет значительный опыт успешного взаимодействия со структурами семьи ООН, включая ПРООН, ЮНИСЕФ, ВОЗ, УВКПЧ, МОМ, ЮНЭЙДС, ЮНОДС, ООН-женщины. Приднестровье неоднократно посещали высокопоставленные представители ООН: Верховный комиссар ООН по правам человека Наванетхем Пиллэй, заместитель Верховного комиссара ООН по правам человека Флавия Пансиери, помощник Генерального секретаря ООН по правам человека Иван Шимонович, старший эксперт ООН по правам человека в Приднестровье Томас Хаммарберг, специальные докладчики ООН по вопросу о пытках, о насилии в отношении женщин, его причинах и последствиях, по вопросам свободы религии и убеждений, по вопросу о крайней нищете и правам человека, по проблемам инвалидов и по вопросам меньшинств, которые, очевидно, доводили до Секретариата Организации объективную информацию о подлинной ситуации в Приднестровском государстве в различных сферах. Приднестровье может и готово стать ответственным и надежным партнером для ООН, обеспечивающим демократичное, прогрессивное и бесконфликтное развитие полумиллионного народа в «сердце» Евразии. В данном контексте обращаюсь к Вам с просьбой о рассмотрении вопроса предоставления Приднестровью специального статуса государства-наблюдателя в ООН. Наряду с этим прошу Вас изучить возможность создания при Организации Объединенных Наций постоянно действующей международной комиссии (рабочей группы) по Приднестровью. Убежден в том, что практическая реализация данных инициатив послужит делу обеспечения прочного мира и стабильности в данном региональном пространстве, будет способствовать объективному и своевременному информированию международного сообщества об актуальной ситуации вокруг Приднестровья, создавая условия для эффективного разрешения существующих конфликтных противоречий. Наличие подобного механизма высокого уровня позволит решать задачи защиты универсальных прав и свобод населения Приднестровья, поддержания стратегической устойчивости и предсказуемости в данном регионе Европы, а также вести объективный поиск приемлемых форм и моделей окончательного урегулирования конфликта между Приднестровьем и Республикой Молдова. Также прошу Вас рассмотреть возможность принятия по линии ООН специального заявления (резолюции) с осуждением любых мер давления на Приднестровье, ведущих к нарушению неотъемлемых прав и свобод его граждан и провоцирующих разрастание напряженности во всем регионе. Убежден в том, что складывающаяся вокруг Приднестровья ситуация заслуживает пристального внимания Организации Объединенных Наций и требует принятия международным сообществом скорейших усилий по деэскалации напряженности. Настоящим возобновляю уверения в моем к Вам высоком уважении и выражаю надежду на поддержание диалога по озвученным в настоящем обращении инициативам. С глубоким почтением, Президент Приднестровской Молдавской Республики В. Н. Красносельский Председатель Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики А. С. Щерба

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