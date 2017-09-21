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Экономика
Станет ли Приднестровье местом «добычи» криптовалюты
21.09.2017

Основатель компании «Русский экспорт» Игорь Чайка рассказал РБК о перспективах создания майнинговых ферм в Приднестровье.

По словам предпринимателя, власти непризнанной республики рассматривают возможность создания ферм для майнинга криптовалют с участием российских инвесторов.

«В Приднестровье есть направления по кооперации в сфере информационных технологий, в том числе по блокчейну и криптовалютам. В правительстве Приднестровья говорят, что уже находятся на четвертом месте в Европе по скорости и проникновению интернета, у них очень дешевая электроэнергия, а это одно из ключевых условий создания майнинговых ферм», — сказал Чайка, возглавлявший сентябрьскую бизнес-миссию «Деловой России» в республике.

Он добавил, что в Приднестровье уже приняты поправки в законодательство, позволяющие осуществлять данный вид деятельности.

Майнинг предполагает выделение вычислительных мощностей для проверки и осуществления транзакции криптовалюты, за который выплачивается определенное вознаграждение. «Добыча» биткоинов требует значительных объемов электроэнергии.

Финансовые власти и топ-менеджмент российских госкомпаний сохраняют скепсис в отношении перспектив криптовалютного рынка. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее подчеркнула, что не допустит использования криптовалют в качестве денежных суррогатов.

Глава «РусГидро» Николай Шульгинов называл майнинг «экзотикой», а глава «Ростелекома» Михаил Осеевский сравнивал криптовалюты с «фантиками от конфет».

Игорь Чайка — сын генпрокурора России Юрия Чайки. Предприниматель является крупнейшим акционером компаний «Русский экспорт» и FRC. В августе Игорь Чайка заявил, что его компании намерены экспортировать в Китай шоколадные конфеты, другие сладости и квас. Ранее они уже начали поставлять в Китай муку и подсолнечное масло под брендом Dakaitaowa.


 
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