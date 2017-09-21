21 Сентября 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
Манию преследования Санду «даже у маникюрщицы» высмеял известный депутат
21.09.2017

Известный молдавский политолог Богдан Цырдя с юмором отнесся к словам главы Партии «Действие и Солидарность» (PAS).

Майя Санду обвинила спецслужбы в постоянной слежке за ней. Политолог и депутат от фракции ПСРМ напомнил ей, что ее же партия и проголосовала за тех, кого она сейчас обвиняет в преследовании.

- Майя Санду опять жалуется. «Меня мониторят всегда и везде! Даже у маникюрщицы». Любопытно. И кто же мониторит? Директор СИБ Михай Балан, за которого голосовала ее родная ЛДПМ 25 октября 2012? Или все-таки директор НЦБК Виорел Кетрару, назначенный в ноябре 2009, а потом и в октябре 2012 голосами все той же ЛДПМ? Кстати, она была министром просвещения с 24 июля 2012 по 30 июля 2015, - отметил Цырдя на своей странице в соцсети.

Накануне Майя Санду признала провал своих протестов. Лидер партии PAS заявила, что всё меньше граждан приходят на ее протесты.


 
Количество просмотров:
118
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.