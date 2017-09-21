Манию преследования Санду «даже у маникюрщицы» высмеял известный депутат

Известный молдавский политолог Богдан Цырдя с юмором отнесся к словам главы Партии «Действие и Солидарность» (PAS).

Майя Санду обвинила спецслужбы в постоянной слежке за ней. Политолог и депутат от фракции ПСРМ напомнил ей, что ее же партия и проголосовала за тех, кого она сейчас обвиняет в преследовании.

- Майя Санду опять жалуется. «Меня мониторят всегда и везде! Даже у маникюрщицы». Любопытно. И кто же мониторит? Директор СИБ Михай Балан, за которого голосовала ее родная ЛДПМ 25 октября 2012? Или все-таки директор НЦБК Виорел Кетрару, назначенный в ноябре 2009, а потом и в октябре 2012 голосами все той же ЛДПМ? Кстати, она была министром просвещения с 24 июля 2012 по 30 июля 2015, - отметил Цырдя на своей странице в соцсети.

Накануне Майя Санду признала провал своих протестов. Лидер партии PAS заявила, что всё меньше граждан приходят на ее протесты.