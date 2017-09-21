На специальном заседании парламента Демпартия сегодня сделает рывок в сторону узурпации власти

На 21 сентября назначено специальное заседание парламента, на котором правящее большинство может урезать полномочия президента.

Правительство и парламент могут через КС изменить законодательство и передать право назначения министров премьеру в случае, если глава государства отклонил во второй раз кандидатуру кабинета министров. В свою очередь, президент не исключает возможности роспуска парламента.

Инициатива созыва экстренного заседания принадлежит Демпартии, которая заявила о том, что президент Игорь Додон, вернув на доработку в парламент 12 законов, якобы создал трудности для бюджета, налогоплательщиков и внешних партнеров, а также ввел в заблуждение общественное мнение.

Спикер парламента Андриан Канду заявил, что непринятие законов приводит к потере денег и времени и помешает внедрению соглашения об ассоциации с ЕС. Более того, он заявил: «Насколько мне известно, армия вскоре, возможно, перестанет признавать президента». Эти заявления были сделаны в офисе Демпартии, после заседания политсовета, что эксперты расценили как попытку ДПМ преподнести себя как «главную движущую и направляющую силу» государства.

Игорь Додон накануне объяснил, почему отклонил предложенные законы.

«Мною был заблокирован закон, целью которого была ликвидация академии наук и изоляция национальной системы образования от международной. Мы рискуем непризнанием отечественных дипломов», - сказал он. Додон считает, что истинная цель – захватить активы академии, здания и участки.

Также заблокированы изменения в Трудовой кодекс, предусматривающие сокращение с 6 до 4 лет максимального срока дополнительного неоплачиваемого отпуска по уходу за ребенком. По проекту работодатель получает право в одностороннем порядке расторгать трудовой договор с лицами, достигшими пенсионного возраста.

Не промульгирован закон об энергетике, по которому НАРЭ получает право разработки собственного бюджета и утверждения любых зарплат.

Закон о талонах на питание скрывает схему масштабного уклонения от уплаты налогов. Профильная парламентская комиссия, министерства эксперты негативно отнеслись к инициативе.

Игорь Додон заявил о возможности привлечения Канду к уголовной ответственности за узурпацию власти: Канду выступил с заявлениями, которые выходят за пределы должностных полномочий председателя парламента, а также положений действующего законодательства.

Фракция Партии коммунистов бойкотирует экстренное заседание парламента, которое «несостоятельно ни по форме, ни по способу созыва, ни по сути большинства предлагаемых к рассмотрению вопросов», - отмечается в заявлении ПКРМ. Коммунисты расценили решение ДПМ о созыве заседания по «специальной» тематике как очередное доказательство «узурпации государственной власти, издевательства над парламентаризмом, над институтами власти и остатками демократии в Молдове».

«Законопроекты, не промульгированные Додоном, приняты парламентским большинством Демпартии механически, без серьезного обсуждения, без рассмотрения и принятия предложений оппозиции, - говорится в заявлении партии. - Поправки и замечания ПКРМ к этим проектам проигнорированы, не рассматривались ни в комиссиях, ни во время пленарного заседания… Фракция ПКРМ не намерена участвовать в очередной серии этой оперетты и призывает все молдавское общество, всех зарубежных партнеров, как на Западе, так и на Востоке, не поддаваться обману».

Накануне член постоянного бюро законодательного органа, лидер фракции ПКРМ Инна Шупак заявила: «Демпартия наглым образом подменила собой парламентские органы». Она сообщила, что узнала о дате о дате проведения заседания парламента из прессы. «Совсем уж наглым выглядит то, что г-н Канду решил объявить эту новость не в парламентском зале для пресс-конференций, а в офисе своей партии».

Шупак напомнила, что, согласно статье 13 регламента парламента, дата созыва пленарных заседаний входит в компетенцию постоянного бюро парламента: «Не в компетенцию председателя парламента и даже не в компетенцию гражданина, вещающего из офиса Демпартии. Мелочь. Но благодаря сотням таких мелочей и существует захваченное государство Молдова».

Накануне правительство через МИДЕИ помешало президенту Игорю Додону выступить на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщил пресс-секретарь президента Ион Чебан. «Страну, вопреки общепризнанным правилам, представит премьер Павел Филип, - сказал он. – Цель - использовать трибуну организации для выступления против России, чтобы поднять провальный рейтинг проевропейской коалиции, правление которой ознаменовалось коррупцией и падением уровня жизни граждан».

Игорь Додон заявил, что позиция кабмина, которую представит в ООН глава правительства, - это позиция ДПМ, не имеющая ничего общего с мнением большинства граждан Молдовы, которые выступают за мир и стратегическое партнерство с Россией.

Олег ВОЛКОВ