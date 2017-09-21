Грабеж: откуда взялся долг «Термоэлектрики», если при ликвидации «Термокома» все долги были погашены?

Ольга ЗЛАТАЯ

Ситуация со столичными муниципальными предприятиями по управлению жилым фондом дошла до муниципального совета. Глава столичного управления ЖКХ Петр Гонтя оповестил советников о том, что «Термоэлектрика» требует от мэрии и МСК возмещения долга в 650 миллионов лей, их задолжали бывшие жэки. Сейчас 23 муниципальных предприятия, которые отвечают за управление жилищным фондом в столице, находятся в процессе несостоятельности.

По словам Гонти, задолженность образовалась с 2007 года, после реорганизации «Термокома». Однако как именно - ответить не смог. На вопрос советников фракции ПСРМ, каким образом долг сохранился, если при ликвидации «Термокома» все долги были погашены, чиновник ответить не смог.

«Они делают вид, что не знают, и просят 650 миллионов лей, и это притом, что активы во время изменений предприятий стоили больше, чем этот долг! Это Путин виноват, да? Я знаю, что в 2008 году этих долгов не было, они накапливались начиная с 2009 года. Вы, Гонтя, тогда за все это голосовали, теперь все становится явным, а кто-то в это время дома красит пороги», - отметил глава фракции ПСРМ Ион Чебан.

В «Термоэлектрике» утверждают, что из этих денег 430 миллионов лей - долги населения за горячую воду. Гонтя отметил, что во всем виновато законодательство – 303-й закон о воде говорит, что разницу между счетчиком, установленным в квартире и доме, оплачивают жильцы. Однако после распоряжения, подписанного генпримаром Дорином Киртоакэ эту разницу перестали оплачивать. Вот и результат.

Гонтя считает, что выходом из ситуации может стать слияние 23 предприятий в 10, которые не будут зависеть от «Термоэлектрики». Но последнее слово в деле взыскания долгов будет за судебными инстанциями - то ли реорганизовывать МП, то ли довести до банкротства. Большинство советников говорят, что все эти долги в любом случае будут выплачены жителям столицы, поэтому действия «Термоэлектрики» можно назвать грабежом средь бела дня.

В свою очередь администрация поставщика теплоэнергии заявляет, что пыталась неоднократно беседовать с мэрией, но безрезультатно. По словам директора предприятия Вячеслава Ени, даже если муниципальные предприятия будут ликвидированы, долг будет выплачен в любом случае из муниципального бюджета.

Ион Чебан заявил, что МП намеренно пытаются ликвидировать и навязать кишиневцам образовавшиеся долги. «Эти действия являются умышленным вредительством, и за это предусмотрено уголовное наказание. Виноваты, в том числе и те, кто подписывал документы. Коллеги-либералы, не надо сейчас давать советы, надо было сразу решать проблемы, говорить о том, что происходит воровство», - возмутился Чебан.

Все это может сказаться на начале отопительного сезона. Глава управления подчеркнул, что жилищный фонд к отопительному сезону готов, если только «Термоэлектрика» не пойдет на принцип и не подключит должников.

«Во всех жилых домах профилактика проведена на 99 процентов, на этой неделе работы завершатся. Промывка была проведена в пропорции 95 процентов от общей жилой площади», - отметил он.

Другое дело, что плохи дела с крышами. «С ними ситуация довольно сложная. В прошлом году мы планировали починить 60 тысяч метров, в этом году всего 17 тысяч метров. Но даже из 17 тысяч метров практически ничего не сделано», - сказал Гонтя. На последней стометровке чиновники решили предоставить материалы арендаторам, чтобы они сами починили крыши. Но так как решение запоздало, неизвестно, во что выльется эта инициатива, потому как ремонт крыш затевать уже поздно.

Советник решили в конечном итоге обсудить происходящее в ходе спецзаседания. А до этого будут проведены публичные слушания.