На АЗС Молдовы подорожал сжиженный газ

Розничные цены на сжиженный газ на разных АЗС Молдовы повысились примерно на 60-70 банов за литр (7-8%), и составляют теперь от 10,6 до 10,65 лея за литр, передает NOI.md.

К примеру, у компании Lukoil Moldova один литр сжиженного газа стоит теперь 10,62 лея за литр, у компании Petrom – 10,65 лея за литр, Bemol – 10,6 лея за литр.

Следует отметить, что ранее один литр сжиженного газа на АЗС Молдовы стоил от 9,9 до 9,99 лея.

Эксперты объясняют удорожание сжиженного газа на АЗС Молдовы повышением его стоимости на международном рынке.

Напомним, что ранее был изменен механизм формирования цен на сжиженный газ, и Национальное агентство по регулированию в энергетике не устанавливает больше максимальные розничные цены на этот вид топлива.