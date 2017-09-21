Йоханнес Хан: ЕС продолжит поддерживать молдавские власти

Европейский союз будет продолжать поддерживать молдавские власти в продвижении политики, благоприятной для граждан. Такое заявление сделал комиссар ЕС по вопросам политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан на встрече с премьер-министром Павлом Филипом в кулуарах сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает IPN.

Согласно опубликованному Правительством пресс-релизу, официальные лица обсудили степень реализации Соглашения об ассоциации Республика Молдова-Европейский союз и приоритетные действия, которые должны быть предприняты в этом отношении. Важным инструментом в этом контексте является план об ассоциации, согласованный Республикой Молдова и ЕС, включающий действия, которые будут предприняты учреждениями в период 2017-2019 годов для осуществления Соглашения об ассоциации.

В то же время, ссылаясь на макрофинансовую помощь со стороны ЕС, Павел Филип заверил, что все условия для ее оказания будут выполнены с тем, чтобы помощь могла быть предоставлена Республике Молдова в соответствии с согласованным графиком.

Собеседники также обменялись мнениями о подготовке к саммиту Восточного партнерства, который состоится в Брюсселе в ноябре этого года. В этом контексте премьер-министр Павел Филип заявил о важности этой платформы для Молдовы, отметив, что успех Восточного партнерства будет также успехом для государств-членов и Европейского союза.