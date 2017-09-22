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Тирасполь предлагает выработать функциональный механизм гарантий имплементации договоренностей
22.09.2017

Политический представитель Тирасполя в переговорном процессе по решению приднестровской проблемы, Виталий Игнатьев считает, что «Молдове следует соблюдать принципы и процедуры ведения переговоров, которые четко регламентируют порядок проведения встреч в международном формате «5+2». Такое мнение он высказал в интервью ТАСС.

«Рецепт преодоления продолжающейся паузы в переговорах между Кишинёвом и Тирасполем и самого кризиса в диалоге лежит на поверхности — следует соблюдать принципы и процедуры ведения переговоров, которые четко регламентируют порядок проведения встреч в международном формате «5+2», — заявил он.

Виталий Игнатьев также отметил, что для этого «также необходимо регулярное проведение заседаний Постоянного совещания без пауз и выдвижения надуманных предусловий».

«В-третьих, нужно выработать функциональный механизм гарантий имплементации решений, принимаемых сторонами на уровне переговоров во избежание многолетнего «бега по кругу», связанного с несоблюдением Кишиневом подавляющего большинства подписанных соглашений», — добавил политический представитель Тирасполя.

Кристина Пендя


 
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