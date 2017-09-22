Действующая власть делает все возможное, чтобы сорвать проведение парламентских выборов, - Игорь Додон (Видео)

В ходе «прямой линии» президент страны раскрыл скобки о развитии ситуации в Молдове, сообщает АиФ-Молдова.

По словам главы государства, существуют два пути преодоления противостояния между парламентским большинством и президентурой, но они сильно взаимосвязаны. Игорь Додон заявил, что для реализации этих двух сценариев необходимо на выборах в парламент получить большинство.

- В качестве президента, помимо блокирования антинародных инициатив этого парламента, я выступил еще с многими инициативами. Но я понимаю, что этот парламент будет всё блокировать. У нас есть два варианта: либо добиться президентский формы правления, и это было бы правильнее всего. Не потому что Додон - президент, а потому что если народ выбрал лидера, то он и должен отвечать. А если не получается - необходимо получить парламентское большинство. Но оба способа связаны друг с другом. Если мы хотим сделать президентскую форму правления, мы должны победить на парламентских выборах. Тогда у нас появляется шанс объединить страну, решить приднестровскую проблему, принять новую Конституцию, и в ней перейти на президентскую форму правления, - рассказал лидер Молдовы.

Однако на сегодня действующая власть делает все возможное, чтобы сорвать проведение парламентских выборов. Идеальный способ для них, по мнению Додона, - спровоцировать президента.

- Я думаю, нас сейчас спровоцируют, чтобы я вывел народ на улицы. Кровь нужна не нам, потому что по всем опросам мы побеждаем на следующих выборах. Кровь нужна им. Им нужна дестабилизация, чтобы отвлечь людей от своей неспособности решить проблемы. Им не нужны выборы в следующем году, потому что у них больше не будет шанса купить столько депутатов. 70-80 депутатов не пройдут в следующий парламент. Поэтому для них нет лучшего сценария, кроме как спровоцировать меня вывести народ на улицу. Одна-две жертвы - и вводится чрезвычайная ситуация, и выборы по Конституции проводить нельзя, - сказал Игорь Додон.

Поэтому выход на уличные протесты, по мнению главы республики, возможен только в двух случаях - если власть попытается снять с поста президента или же если попытается раскачать ситуацию с левобережьем Днестра.

- Те, кто пришел к власти через кровь, в большинстве случаев уходят тоже через кровь. Я дал нынешней власти шанс уйти без крови, революций. Я дал Демпартии этот шанс. Потому что если они и дальше будут провоцировать - народ выйдет, и все это закончится. Но я не хочу выводить народ только для того, чтобы пообщаться. В Кишинев я созову народ только для последнего боя, - заключил президент Молдовы.