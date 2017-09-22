Молдавская наследница 800 тысяч евро, по-прежнему работает сиделкой

Четыре года назад вся Молдова гудела, узнав, что в Италии жительница Сынжерей получила в наследство 800 тысяч евро!

Напомним, Валентина Попеску работала в лицее Сынжерей «Дмитрий Кантемир» учительницей начальных классов. В какой-то момент у нее начались нелады с мужем. А дома - две маленькие дочки. Постоянно не хватало денег. Сидели на одних кашах. И тут приятельница предложила Валентине поехать на заработки в Италию.

Приехала Валентина в Италию в 2000 году, нелегально устроилась на работу сиделкой. До этого также нелегально ездила в Швейцарию, ухаживала там за больным пожилым мужчиной. Как признавалась сама Валентина Попеску, «это очень тяжело: 24 часа в сутки приходилось работать. Я не спала ночами.

После нескольких месяцев такой работы сказала себе: «Хватит!». И уже собралась было возвращаться домой, но тут позвонила подруга, мол, одному священнику очень нужна домработница. Он одинок, родни нет. Так, 12 лет назад, Валентина стала работать у Джулио Гаттери, пастора прихода в городе Сан-Себастьяно, что на севере Италии.

За это время Валентина развелась с мужем. Валя призналась: супруг ревновал ее к священнику. Джулио Гаттери в 2013-м скончался, и 52-летняя тогда еще Валентина Попеску узнала у нотариуса, когда тот озвучил завещание, что она - богатая наследница. Священник оставил ей 800 тысяч евро! За вычетом налогов на наследство (около 28%) Валентина должна была получить 650 тысяч!

Суды между юристами епархии и Валентиной Попеску шли долго, несколько лет. Епархия считала, что 223 тысячи евро должны считаться пожертвованиями и принадлежать приходу. В итоге, полмиллиона евро достались Людмиле, а 150 тысяч — церкви. Стороны остались довольны решением суда.

- Чего вы опять интересуетесь деньгами Валентины? - с подозрением отвечает на мой вопрос о бывшей коллеге учительница лицея «Дмитрий Кантемир» Тамара Балан. - Ну получила она деньги, ну и что? Меня, к примеру, это совсем не интересует, тем более, я ее давным-давно не видела

- Может, вы порадовались за нее?

- А чего мне радоваться?! Это же не мои деньги, а чужие...

Младшая дочь Валентины живет с ней в Италии. Дома остались старшая дочь и бывший муж, который сейчас хворает.

- Под капельницей нахожусь, - признался Иван Попеску. - Да, Валентина получила наследство, но не ту сумму, на которую рассчитывала, мало получила. Сколько, не знаю, знаю лишь, что часть наследства церкви отдала. Дети тоже не знают, сколько она получила.

- С такими деньгами Валентина, наверное, уже не работает...

- Работает, почему не работает? Так же сиделкой трудится, ухаживает за стариками.

- Зачем ей работать, имея такие деньги?

- Вот я тоже так думаю!

- Лучше бы на родину вернулась...

- Я себе тоже задал такой вопрос. Мне это непонятно... Не знаю, о чем она думает.

- А Валентина помогает вам деньгами?

- Ни в коем случае! Никогда!

- Вы бы не взяли от нее деньги?

- Я не знаю... я вообще не знаю, что с ней произошло. Судя по всему, что-то произошло. В смысле, приехала и подала на развод. Это еще до получения ею наследства произошло. Почему она решила подать на развод, я не в курсе. Вроде, официальная причина — не сошлись характерами...

- Вы с ней общаетесь?

- Звонил ей пару раз, не отвечает.

СПРАВКА «КП»

Кто еще у нас получил миллионное наследство

В 2008 году страну облетела новость о том, что 31-летний житель Комрата Сергей Судев в наследство от богатого немецкого троюродного дядюшки получил почти миллиард евро, а точнее 950 миллионов.

- Это была какая-то афера, - считают в Комрате. - Сергей денег так и не получил...

Сергей работает там же, где и работал — на радио. Живет скромно, как и большинство комратчан, вместе с мамой, даже не женился.

В 2014 году Юрий Иордакеску из села Домулчены Флорештского района якобы получил наследство из Америки от отца, который в начале девяностых бросил семью и укатил в США. Он там скончался и, по слухам, оставил Юрию 36 миллионов долларов. Судя по тому, что с тех пор больше не было радостных новостей по поводу получения огромного наследства, это тоже оказалось «уткой».

А в 2013 году гражданин Молдовы по поддельному свидетельству о браке с умершей 75-летней москвичкой получил более 600 тысяч российских рублей наследства, принадлежащего пенсионерке. Он был задержан, и ему грозило до 10 лет лишения свободы.

КАКОВ НАЛОГ НА НАСЛЕДСТВО В СТРАНЕ

Налог составляет 18% при условии, что завещание было оформлено нотариально

- Если гражданка Молдовы уже уплатила налог в Италии, она не обязана делать это еще раз в Молдове, - рассказали нам адвокаты. - Хотя Молдова — страна чудес, у нас возможно и двойное налогообложение по отдельным позициям. Пусть эта счастливица сидит в Италии и тратит деньги там, а сюда, в Молдову, возит лишь небольшие суммы. Так будет безопаснее.